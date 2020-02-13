Владелец «Сочи» опять сообщил о переходе Кокорина. Сам футболист пока молчит

Ситуация с переходом Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» становится все более запутанной. Владелец южного клуба Борис Ротенберг сообщил, что встречался с форвардом и все разногласия остались позади. Но Кокорин тут уже улетел на сборы с «Зенитом-2». Продолжение забастовки?

Заявление Борис Ротенберга сложно трактовать двояко. «Я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведёт в «Сочи», - рассказал бизнесмен.

Казалось, что конфликт позади. Что отказывавшийся переходить в «Сочи» Кокорин сломлен и его бунтарский дух выветрился. Но не успели информагентства переварить слова Ротенберга, как «Зенит-2» объявил о том, что Кокорин летит в составе питерского дубля на очередные сборы в Турцию.

Александр Кокорин не комментирует ситуацию. Молчит и его агент-отчим Кирилл Логинов. Скорее всего, это означает, что окончательные договоренности еще не оформлены. И прежде всего, футболист не может достичь соглашения со своим нынешним клубом «Зенитом». И все дело в том, что контракт с питерцами у Кокорина истекает летом.

Возможно, футболист ожидает, что «Зенит» предложит ему продлить контракт. Причем на хороших условиях, а не с минимальной зарплатой 18 тысяч рублей в месяц. Только в обмен на такие гарантии Кокорин может согласиться уехать в аренду в «Сочи» на полгода.

Такой же точки зрения придерживается комментатор Геннадий Орлов, считавшийся «голосом «Зенита», и до сих пор находящийся в курсе, что сейчас происходит в клубе.

«Кокорин не скрывает: он ожидает нового контракта с «Зенитом» года на два, - заявил Орлов. - Но пока его нет. Может, если «Зенит» подпишет контракт, может, закончится история с «Сочи». Ждем».