Доктор Комаровский: «Украине нужен тот, кто возьмет скальпель и отрежет ненужное. Иначе мы сами себя поубиваем»

«Мы перед эфиром немного поужинали и немного выпили», - предупредил украинский журналист Дмитрий Гордон, представляя своего гостя. Хотя неискушенный телезритель с ним давно знаком - Евгений Комаровский, теле- и радиоведущий различных медицинских программ. В прошлом году он поддержал на выборах Владимира Зеленского, став на период его предвыборной компании советником кандидата. Собственно, больше нынешнему президенту, нежели медицинским проблемам, и был посвящен нашумевший на Украине эфир.

- После победы Владимира Александровича я получил несколько десятков писем из Польши, Испании, Германии, Канады с примерно одинаковыми словами: «Доктор, неужели у нас появился шанс вернуться на Родину?» Ничего подобного я больше не получаю. Мне кажется, нашу страну победил Фейсбук. Это черная дыра, клоака ненависти, куда все время вбрасываются зерна, и эта зловонная куча инфицирует Владимира Александровича.

Комаровский сравнил Украину с пациентами своей больнице, в которой если уж пациент не сходится во взглядах на лечение с доктором, то идет к другому врачу. Но когда 75 процентов просят от тебя особый курс лечения, то игнорировать мнение такого количества больных самоубийственно.

- Ощущение, что Зеленский хочет быть хорошим для всех, - продолжил «осмотр пациента» теледоктор. - Это естественно для человека, который всю жизнь дарил радость, улыбки, кайф миллионам разных людей. А тут выясняется, что какая-то часть тебя ненавидит. Надо принять ряд непопулярных решений. Есть три совершенно принципиальных момента, которые используются для того, чтобы убить Украину. А Украину сознательно убивают. Вы можете сколько угодно рассказывать про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы ненавидят друг друга, бьют друг другу морды... Никакой внешний враг нам не страшен. Мы поубиваем друг друга сами. Не так?

- Увы, к сожалению, - вынужден был согласиться Гордон, сменив сияющую улыбку на выражение лица, только что разжевавшего стрептоцид.

- Вот нас и раскачивают по трем направлениям - язык, история, Россия. До чего надо опуститься, чтобы 40-миллионная страна с упоением обсуждала мовный скандал в Хацапетовке в маршрутке. У нас 3 процента ВВП (вместо семи-восьми) уходит на медицину, людей под крики «валите отсюда» массово вытесняют из страны - мы это не обсуждаем. Скандал в маршрутке важнее. Как прославиться стоматологу? Может у тебя передовые методики, показатели, дети не орут, очереди из пациентов? Для этого надо пахать и пахать. Проще сказать что?

- Обслуживаю только на украинском языке, - на украинском языке нехотя промямлил Гордон.

- Есть функции, которые мы делегируем государству. Нам нужно, чтобы нас защищали, лечили, учили, мирили, когда мы друг другу набьем морды, - пробежался по анамнезу Комаровский. - Но я хочу, и этого хотят все, чтобы государство не лезло туда, где без него можно обойтись. Мы сами разберемся, на каком языке разговаривать. Есть Конституция, там все написано. На хрен уберите все другие законы. С Россией, пока государства не договорятся, мы должны налаживать гуманитарные контакты. Искать адекватных и общаться с ними. Превратить народы во врагов - это надо было очень постараться. Прекратите говорить об истории. Вам больше не о чем поговорить?

- Зеленскому тяжело? - решил поговорить о другом Гордон.

- Безумно. Но это не дает ему право не обращать внимания на людей, которые от него совершенно определенного ждали, - вернул его к течению болезни теледоктор. - Надо перестать для всех быть хорошим, взять за шкварник, засунуть куда надо тех, кто тебя унижает... - иносказательно посоветовал Комаровский. И тут же объяснил обтекаемость своих формулировок. - Я боюсь говорить правду. Я не заработал на службу собственной безопасности. Мне прямо угрожают: «Вали отсюда, ты ватник, мы тут без тебя справимся. Нам решать, как любить это государство». Но если рубают памятник, а рядом стоит милиционер и смотрит - это уже не государство. У нас проблема - кишечная непроходимость, нам необходима операция. А нам всем, в 1001 раз ставят клизму. Нужен человек, который сможет взять в руки скальпель и отрезать ненужное.

Надо признать, что, несмотря на медицинскую терминологию, Евгений Олегович здесь честнее и убедительнее большинства украинских политологов. Да и российских тоже.