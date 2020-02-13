2020-02-13T20:50:47+03:00
Политика

Идлиб обсудили по телефону начальники Генштабов России и Турции

В это время российские дипломаты в Анкаре, показали туркам, кто и как спонсирует курдские вооруженные формирования в Сирии
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Фото: Михаил Метцель/ТАССНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В Минбороны России заявили о состоявшихся телефонных переговорах между начальниками Генеральных штабов России и Турции.

- В ходе беседы генерал армии Валерий Герасимов и его турецкий коллега генерал Яшар Гюлер обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности в Идлибской зоне деэскалации, - говорится в сообщении.

Ранее, в военном ведомстве заявили, что реальной причиной кризиса в Идлибской зоне деэскалации стало "невыполнение турецкими военнослужащими своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции от заполнивших эти районы террористов "Джабхат ан-Нусры" и "Хурас ад-Динк"".

Это заявление прозвучало в ответ на голословные заявления о якобы "нападении российских военных на мирных жителей" в зоне деэскалации Идлиб.

О том, кто и как на самом деле спонсирует курдские вооруженные формирования в Сирии показали туркам в Твиттере российские дипломаты из посольства России в Анкаре.

Они опубликовали рядом два снимка. На первом Помпео заявляет:"Мы рядом со своим союзником по НАТО", а на втором американский документ с подробным перечнем материальной помощи сирийской курдской группировке "YPG", бюджет на которую ранее запрашивал Пентагон.

Похоже, как и век назад западные страны пытаются Россию стравить с Турцией.

- Главной задачей России и Турецкой республики в Сирии остается поступательно искоренение обосновавшихся на ее территории международных террористических группировок для возвращения сирийцам мирной жизни, - заявляют в Минобороны.

В России уверены, что несмотря на все провокации, эта миссия будет успешно реализована в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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