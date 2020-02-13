Чем запомнился губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и что известно о новом и.о. главы региона

Вечером в четверг, 13 февраля, президент России Владимир Путин принял отставку одного из старейших российских губернаторов Анатолия Артамонова, который возглавлял Калужскую область с 2000 года. Врио губернатора до сентябрьских выборов назначен 47-летний Владислав Шапша, который последние три года возглавлял администрацию первого российского наукограда Обнинска.

Чем запомнился Артамонов

Анатолию Артамонову в мае исполнится 68 лет. В верхушке калужской власти он находился с 1996 года, когда стал первым вице-губернатором. Спустя четыре года он выиграл первые выборы и бессменно возглавлял соседний с Москвой регион почти 20 лет.

Родом Анатолий Артамонов из глухой калужской провинции - села Красное Хвастовичского района.

В 1974 году закончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П.Горячкина. После вуза вернулся домой и стал заведующим ремонтными мастерскими совхоза «Хвастовичский».

Политическая карьера началась у Артамонова в 1985 году, когда он выдвинулся на должность начальника районного управления сельского хозяйства, а несколько месяцев спустя стал первым секретарем Мосальского райкома КПСС.

После развала СССР Артамонов несколько лет занимался предпринимательством в Обнинске. Работал исполнительным директором Обнинского строительно-промышленного акционерного общества, создавал совместное российско-венгерское предприятие «Рос-Сан-Тим».

А в 1996 году, как упоминалось ранее, вошёл в команду губернатора Валерия Сударенкова, которого вскоре сменил на этом посту. В последний раз Артамонов выиграл выборы в 2015 году. Его полномочия истекали бы нынешней осенью.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время укладки асфальта в рамках семинара-совещания по вопросу подготовки нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сентябрь 2019 г. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Артамонова называют одним из авторов «калужского экономического чуда». В конце «нулевых» области удалось привлечь к себе несколько влиятельных иностранных инвесторов. Среди прочих свои производства в Калужской области открыли «Фольксваген», «Пежо», «Мицубиси», «Ситроен» и «Вольво».

Что известно о новом и.о. губернатора Калужской области

Должность временно исполняющего обязанности главы региона занял 47-летний мэр Обнинска Владислав Шапша. По всей вероятности, на сентябрьских выборах он станет основным кандидатом партии власти. Коротко рассказываем, что известно о новом главе региона.

Владислав Юрьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в Обнинске. Окончил школу №4 на улице Курчатова в наукограде. После школы поступил в Обнинский институт атомной энергетики. В 1995 году окончил его, получив квалификацию инженера-математика по специальности «Прикладная математика». С 1995 по 1997 годы служил в армии в городе Североморск. Офицер запаса.

Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

С 1997 по 2002 годы работал в Обнинском городском центре занятости. С 2002 по 2004 год – консультант заместителя губернатора Калужской области. В 2003 году Шапша с отличием закончил обучение в Государственном Университете Управления по специальности «государственное и муниципальное управление». С 2004 по 2006 годы работал исполнительным директором Калужской областной газеты «Знамя».

С 2006 года работал управляющим делами, а затем - заместителем главы администрации Обнинска. С 18 сентября 2015 года исполняет полномочия главы Администрации города Обнинска. Увлекается трекингом. Женат, воспитывает сына.