Сделайте ей красиво

Не всегда. За столом они как раз любят глазами. Красивая картинка для них важнее вкуса. И это частично объясняет, почему в столичных ресторанах с посредственной едой, но эффектной подачей преобладают женщины (версию о том, что они туда ходят в поисках мужчин мы, конечно, отметаем).

В светлый День влюбленных вовсе не обязательно вести даму в ресторан (если, конечно, она на этом не настаивает), праздник можно устроить на дому. К тому же существует устойчивый миф о том, будто вид мужчины у плиты очень возбуждает женщин (врут, я проверял). Ну и покрутитесь немного на кухне. Уметь готовить необязательно. Главное - сделать красиво. Вот очень удобный вариант.

Приготовьте любую азиатскую лапшу, это совсем несложно. Креветки обжарьте на сковороде - лучше те, которые с хвостиками, они мимимишнее. Смешайте с лапшой.

Так, белое и розовое у нас уже есть. Добавим зеленого. Лучше всего работают кинза (она и по вкусу очень к азиатским блюдам подходит) и зеленый лук, но важная деталь: нарезать его нужно наискосок, так эффектнее.

Про красный цвет не забываем, он у нас будет представлен тоненькими колечками перца чили (без зерен, пожалуйста, вы же все-таки с дамой).

Желтый цвет появится, если подмешаем в нашу смесь зерен кукурузы (консервированная отлично подойдет).

Еще добавим орешков кешью, предварительно обжаренных на сухой сковороде. Польем смесью соевого соуса и лаймового сока.

И в самом финале посыплем всю эту красоту кунжутом.

Выглядит блюдо так, будто вас, сына советских дипломатов в Бангкоке, еще младенцем выкрала тайская мафия и заставила двадцать пять лет подряд работать на кухнях подпольных ресторанов, а потом вы сбежали в Сингапур, завоевали главный приз на всеазиатском конкурсе поваров и через Австралию и Аляску вернулись в новую Россию. Просто вы об этом никому не рассказывали. Но она и так все поймет, взглянув на это блюдо, полное любви.