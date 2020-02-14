2020-02-14T17:20:17+03:00
Наука

Впервые на фото: новые коронавирусы COVID-19 похожи на муравьиные яйца

Ученые обнародовали реальные снимки зловредной мелочи, сделанные с помощью электронных микроскопов
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Вирусы (оранжевые шарики) в живой клетке.Вирусы (оранжевые шарики) в живой клетке.
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- Весьма эстетичное зрелище, - так отозвались о новом коронавирусе 2019-nCoV, получившим недавно обозначение COVID-19, американские специалисты из Лабораторий Скалистых гор Национального института аллергии и инфекционных болезней (The National Institute of Allergy and Infectious Diseases Rocky Mountains Laboratories), которые сфотографировали зловредную мелочь с помощью электронных микроскопов. Снимки только что обнародованы.

Вирусы "откладываются" в разных частях организма (снимок в сканирующий электронный микроскоп).

Вирусы "откладываются" в разных частях организма (снимок в сканирующий электронный микроскоп).

Одни изображения были получены посредством сканирующего электронного микроскопа, другие явил просвечивающий электронный микроскоп. Вирусы «предоставил» больной, выявленный в США. Их колонию — скопище размножившихся крошечных шариков, похожих на муравьиные яйца, сфотографировали внутри клетки зараженного мужчины, о судьбе которого сообщений нет.

На короны вирусы похожи на снимках в просвечивающий электронный микроскоп.

На короны вирусы похожи на снимках в просвечивающий электронный микроскоп.

Пупырышки на шариках, которые придают вирусам отдаленной сходство с коронами, видны лишь на изображении, полученном с помощью просвечивающего электронного микроскопа.

Еще коронавирусы: словно какое-то насекомое яйца отложило. Или нагадило.

Еще коронавирусы: словно какое-то насекомое яйца отложило. Или нагадило.

Кстати, эстетика этих самых COVID-19 обманчива. По словам Айры Лонджини (Ira Longini) - эпидемиолога, специалиста по статистическому анализу и советника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — новым корановирусом могут заразиться две трети населения Земли. А по некоторым данным, даже больше — то есть, все.

Эксперт пришел к такому неутешительному выводу, проанализировав динамику распространения COVID-19 сначала в Китае, а потом и за его пределами.

Лонджини высчитал, что один больной в среднем заражает трех здоровых. От чего распространение инфекции приобретает лавинообразный характер. Усугубляет ситуацию живучесть вируса. Попав на какую-нибудь поверхность, он сохраняет свою «инфекционную силу» аж 9 дней. И кто знает, вдруг внезапное — в несколько раз - увеличение числа зараженных, которое китайские власти объяснили более эффективной диагностикой, на самом деле свидетельствует о начавшейся цепной реакции.

Умрут, конечно, не все зараженные. Об этом свидетельствует динамика выздоровлений — их число неуклонно растет относительно количества смертельных случаев. Исцелившихся сейчас в несколько раз больше погибших. А в начале их было меньше.

Расслабляться однако рано. Мало ли что. Вдруг вирус мутирует не в лучшую сторону. Успокаивает лишь одно: теперь мы знаем врага, что называется, в лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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