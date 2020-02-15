2020-02-14T23:03:45+03:00
Спорт

"Барселона" Лео Месси дома примет крепкий "Хетафе". Прямая онлайн-трансляция

Футбол, матч Барселона - Хетафе 15 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 24 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Лионель Месси.Лионель Месси.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

"Барселона", которая переживает не самый лучший сезон, дома принимает одно из открытий Ла Лиги этого года - "Хетафе", который после 23 игр идет третьим в турнирной таблице. При этом, на 3 очка опережая мадридский "Атлетико" Диего Симеоне. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Барселона - Хетафе 15 февраля 2020.

Статистика личных встреч Барселона - Хетафе 15 февраля 2020

29 матчей команды сыграли между собой в испанских первенствах. 21 победа у каталонцев, 2 - у "Хетафе". 6 встреч завершились вничью. Последняя игра 28 сентября 2019 года в Хетафе завершилась победой "Барселоны" 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона - Хетафе 15 февраля 2020

Две команды находятся рядом в турнирной таблице. Однако же больше шансов на успех у "Барселоны".

Прогноз на матч Барселона - Хетафе 15 февраля 2020

Фаворит поединка - "Барселона". Она должна взять 3 очка в тяжелой битве.

Время начала матча Барселона - Хетафе 15 февраля 2020

Матч Реал Мадрид - Атлетико 15 февраля 2020 года в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Барселона - Хетафе 15 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Реал Мадрид - Атлетико можно посмотреть 15 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени на Матч! Футбол 1.

Трансляция матча Барселона - Хетафе 15 февраля 2020

Трансляция матча Барселона - Хетафе 15 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 1 с 18:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вячеслав Фетисов: - Не может голодный хоккеист соревноваться с сытым!
Легендарный советский и российский хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов поделился своим мнением о назначении нового президента КХЛ Алексея Морозова, обрисовал главные проблемы российского хоккея
Ставки на Юрлову-Перхт или Куклину? Состав сборной России на женский спринт ЧМ 2020 по биатлону, стартовые номера
Стало известно, кто побежит спринт у сборной России, полный расклад по стартовым номерам лидеров и членов сборной России на Чемпионат мира 2020 по биатлону в Италии
Новости 24
Украинские власти отвергли "мирный план по Донбассу", предложенный в Мюнхене
Берлин готовит основу для встречи в «нормандском формате»
Спустя 29 лет после запуска в космосе разрушилась ступень советской ракеты «Циклон-3»
Украинцев никак не вывезут из Китая: В Обуховском районе не хотят принимать «потенциально опасных лиц» на карантин по коронавирусу
Группа ветеранов из США прилетит в Москву для участия в мероприятиях к 75-летию Победы
В день Влюбленных россиянки показали силу: на чемпионате Европы по борьбе спорстменки взяли девять медалей
«Манчестер Сити» отстранили от Еврокубков на два года
В США начнут проверять на коронавирус пациентов с симптомами гриппа
Боевики обстреляли несколько населенных пунктов в Идлибе
Мюнхенская конференция составила доклад «12 шагов» по урегулированию в Донбассе
Карантин в Китае: медсестра и ее муж видят друг друга только через стекло
В Египте подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом