"Барселона" Лео Месси дома примет крепкий "Хетафе". Прямая онлайн-трансляция

"Барселона", которая переживает не самый лучший сезон, дома принимает одно из открытий Ла Лиги этого года - "Хетафе", который после 23 игр идет третьим в турнирной таблице. При этом, на 3 очка опережая мадридский "Атлетико" Диего Симеоне. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Барселона - Хетафе 15 февраля 2020.

Статистика личных встреч Барселона - Хетафе 15 февраля 2020

29 матчей команды сыграли между собой в испанских первенствах. 21 победа у каталонцев, 2 - у "Хетафе". 6 встреч завершились вничью. Последняя игра 28 сентября 2019 года в Хетафе завершилась победой "Барселоны" 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона - Хетафе 15 февраля 2020

Две команды находятся рядом в турнирной таблице. Однако же больше шансов на успех у "Барселоны".

Прогноз на матч Барселона - Хетафе 15 февраля 2020

Фаворит поединка - "Барселона". Она должна взять 3 очка в тяжелой битве.

Время начала матча Барселона - Хетафе 15 февраля 2020

Матч Реал Мадрид - Атлетико 15 февраля 2020 года в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Барселона - Хетафе 15 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Реал Мадрид - Атлетико можно посмотреть 15 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени на Матч! Футбол 1.

Трансляция матча Барселона - Хетафе 15 февраля 2020

Трансляция матча Барселона - Хетафе 15 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч! Футбол 1 с 18:00 по московскому времени.