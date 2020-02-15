Непобедимый "Ливерпуль" Клоппа едет к "Норвичу". Прямая онлайн-трансляция

"Ливерпуль" - несокрушим в текущем сезоне. 25 матчей со старта чемпионата команда Юргена Клоппа не знает поражений. И в очередном поединке АПЛ "Ливер" ждет поездка к "Норвичу", который идет на последнем месте в таблице. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Норвич - Ливерпуль 15 февраля 2020.

Статистика личных встреч Норвич - Ливерпуль 15 февраля 2020

Команды сыграли между собой в чемпионатах Англии 51 матч. 28 побед у "Ливерпуля", 13 раз поединки завершались вничью. А еще 10 встреч выиграл "Норвич". Эти же команды открывали сезон в АПЛ - на "Энфилде" 9 августа 2019 года "Ливерпуль" разгромил соперников 4:1.

Прогнозы букмекеров на матч Норвич - Ливерпуль 15 февраля 2020

"Ливерпуль" - безоговорочный фаворит поединка.

Прогноз на матч Норвич - Ливерпуль 15 февраля 2020

"Ливерпуль" добьется очередной победы.

Время начала матча Норвич - Ливерпуль 15 февраля 2020

Матч Норвич - Ливерпуль 15 февраля 2020 года в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Норвич - Ливерпуль 15 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Норвич - Ливерпуль не возможно будет посмотреть в России.

Трансляция матча Норвич - Ливерпуль 15 февраля 2020

Трансляция матча Норвич - Ливерпуль 15 февраля 2020 года не состоится на доступных каналах в России.