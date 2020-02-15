Нигерийский принц отказался от королевской жизни, чтобы стать «лучшим в Лондоне водопроводчиком»

Одни члены королевской семьи покидают Великобританию, другие наоборот, бросают свою страну, чтобы жить в Лондоне. Но в отличие от принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые, по заверению СМИ решили освободиться от королевских обязанностей и ограничений, чтобы больше зарабатывать на контрактах, нигерийский принц Аким Аденуга переехал в Лондон, чтобы стать обычным водопроводчиком.

На Родине, Одо-Аянделу, где правит его брат, король Асунмо Адерибигбе, у Акима было все для шикарной жизни: титул, прислуга, богатство. Но в 1994 году он взял перерыв для выполнения своих королевских обязанностей и уехал в Лондон учиться. Европа пленила нигерийского принца настолько, что он понял - жить вдали от Лондона он больше не сможет.

По окончании учебы сообщил семье, что окончательно переезжает и устраивается в Великобритании работать водопроводчиком. Но Аким же королевских кровей, потому решил быть «лучшим водопроводчиком Лондона». С 2000 года он работает в компании Thames Water. Вместе с напарниками он устранял протечки по всему Лондону. За годы дорос до инженера – теперь в его подчинении 24 человека.

На Родине, Одо-Аянделу, где правит его брат, король Асунмо Адерибигбе, у Акима было все для шикарной жизни. Фото: предоставлено компанией Thames Water.

- Я действительно с нетерпением жду выхода на работу, мне нравится застревать на работе на улицах столицы,- передает слова принца пресс-служба Thames Water.

Аким Аденуга поддерживает связь с королевством, помогал деньгами – например, в 2017 году он перечислил 25000 в помощь местной медицине.

История принца напоминает сюжет фильма «Поездка в Америку», где герой Эдди Мерфи –принц, тоже покидает африканское государство и устраивается в закусочную США. Правда, у того была цель найти в Америке жену. У Акима жена уже есть. Вместе они воспитывают пятерых детей.

- Я помню совет, который мой покойный отец дал мне много лет назад - будь скромным, добрым и продуктивным, - объясняет свой выбор принц.