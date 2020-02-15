2020-02-15T13:39:19+03:00
В мире

Нигерийский принц отказался от королевской жизни, чтобы стать «лучшим в Лондоне водопроводчиком»

Жизнь Акима Аденуга практически повторяет сюжет знаменитого фильма с Эдди Мерфи «Поездка в Америку»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
нигерийский принц Аким Аденуга переехал в Лондон, чтобы стать обычным водопроводчиком. Фото: предоставлено компанией Thames Water.нигерийский принц Аким Аденуга переехал в Лондон, чтобы стать обычным водопроводчиком. Фото: предоставлено компанией Thames Water.
Изменить размер текста:

Одни члены королевской семьи покидают Великобританию, другие наоборот, бросают свою страну, чтобы жить в Лондоне. Но в отличие от принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые, по заверению СМИ решили освободиться от королевских обязанностей и ограничений, чтобы больше зарабатывать на контрактах, нигерийский принц Аким Аденуга переехал в Лондон, чтобы стать обычным водопроводчиком.

На Родине, Одо-Аянделу, где правит его брат, король Асунмо Адерибигбе, у Акима было все для шикарной жизни: титул, прислуга, богатство. Но в 1994 году он взял перерыв для выполнения своих королевских обязанностей и уехал в Лондон учиться. Европа пленила нигерийского принца настолько, что он понял - жить вдали от Лондона он больше не сможет.

По окончании учебы сообщил семье, что окончательно переезжает и устраивается в Великобритании работать водопроводчиком. Но Аким же королевских кровей, потому решил быть «лучшим водопроводчиком Лондона». С 2000 года он работает в компании Thames Water. Вместе с напарниками он устранял протечки по всему Лондону. За годы дорос до инженера – теперь в его подчинении 24 человека.

На Родине, Одо-Аянделу, где правит его брат, король Асунмо Адерибигбе, у Акима было все для шикарной жизни. Фото: предоставлено компанией Thames Water.

На Родине, Одо-Аянделу, где правит его брат, король Асунмо Адерибигбе, у Акима было все для шикарной жизни. Фото: предоставлено компанией Thames Water.

- Я действительно с нетерпением жду выхода на работу, мне нравится застревать на работе на улицах столицы,- передает слова принца пресс-служба Thames Water.

Аким Аденуга поддерживает связь с королевством, помогал деньгами – например, в 2017 году он перечислил 25000 в помощь местной медицине.

История принца напоминает сюжет фильма «Поездка в Америку», где герой Эдди Мерфи –принц, тоже покидает африканское государство и устраивается в закусочную США. Правда, у того была цель найти в Америке жену. У Акима жена уже есть. Вместе они воспитывают пятерых детей.

- Я помню совет, который мой покойный отец дал мне много лет назад - будь скромным, добрым и продуктивным, - объясняет свой выбор принц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пушков оценил заявление британского МИДа о словах Путина, что в России останутся понятия "мама" и "папа"
Макрон: Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Первую смерть в Европе от коронавируса зафиксировали во Франции
Около 2 миллионов россиян употребляют наркотики
Генпрокуратура России обвиняет Нидерланды в уклонении от всестороннего расследования крушения МН17
В Китае часть вакцин от коронавируса уже тестируют на животных
РУСАДА располагает информацией по дисквалификации олимпийского чемпиона Устюгова
В России нет ни одного нового заражённого коронавирусом
Массовое заражение коронавирусом подозревают в одной из японских больниц
Предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта
Правительство одобрило законопроект о бесплатных лекарствах
В МИДе Ирана подтвердили отказ выдать "чёрные ящики" сбитого украинского Боинга
Президент Литвы рассказал, как США и НАТО помогают "сдерживать" Россию
Семеро россиян покинули круизный лайнер Westerdam
В самом южном городе планеты открылась фотовыставка, посвящённая 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями
Историки считают, что скрывавшийся переводчик, преследуемый по делу об уничтожении Ейского детдома, жив
Православные христиане празднуют Сретение Господне
Первая страна эвакуирует своих граждан с круизного лайнера в Японии
В США планируют уже к ноябрю подготовить 150 миллионов доз вакцины от коронавируса
Украинцы предложили румынам вместе "противостоять" России в Черном море
Бросивший сыновей в Шереметьево мужчина арестован
После запугивания американскими санкциями в Мексике передумали закупать у России военные вертолеты
В Ухане жителям запретили покидать микрорайоны из-за распространения коронавируса
Эксперт РАН сообщил, что зима в Москве закончилась