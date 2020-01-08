2020-01-09T00:00:03+03:00
В мире

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о выходе из «королевской семьи» и желании устроиться на работу

Герцог и герцогиня покидают Великобританию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Гарри и Меган решили покинуть королевство и уехать в Северную АмерикуГарри и Меган решили покинуть королевство и уехать в Северную АмерикуФото: Instagram.com
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Принц Гарри и Меган Маркл отказались быть «старшими членами» королевской династии. О своем решении они написали на официальной странице в инстаграм. Герцог и герцогиня отныне не будут жить за счет бюджета Великобритании, как другие члены королевского семейства и планируют устроиться на работу.

Они написали, что хотят стать «финансово независимыми», и делать это будут не в родной Великобритании, а в Северной Америке. Напомним, Гарри и Меган впервые нарушили традицию проводить рождественские каникулы не у себя на родине, на праздники они отправились в Канаду.

Источники из их окружения сообщили The Mirror, что планы перебраться на постоянное место жительство в Канаду у королевской четы возникли несколько месяцев назад. В СМИ утверждают, что на решение могла повлиять фотография королевы с наследниками. На снимке присутствуют все наследники мужского пола, за исключением самого Гарри и его сына.

- Мы намерены отступить как« старшие »члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву.Теперь мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед Королевой, Содружеством, и наши патронаты, - сказано в сообщении.

Переезд, как заявили Гарри и Меган, даст возможность воспитать им сына с благодарностью к королевской династии, где он родился, но только в Северной Америке они смогут начать "новую главу" жизни. Среди планов заявлено создание благотворительной организации.

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Гарри и Меган уезжают из Великобритании
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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