В Москве курьер вызвал скорую беременной клиентке

Необычную историю коллегам-курьерам рассказал доставщик пиццы Мирлан Жамалдинов. Отправившись по очередному вызову, он чуть не оказался свидетелем родов.

- Клиентка сначала долго не открывала дверь. А когда я зашёл в квартиру, стало понятно, почему. Она была беременна и кричала из-за схваток. Дома не было мужа и я решил, что надо как-то помочь. Хотел отвезти ее больницу на такси, но она не захотела, - рассказал Мирлан.

Тогда курьер вызвал скорую. Врачей он дожидался вместе с женщиной. Благо, приехали они быстро. В больнице на свет появился здоровый малыш. Москвичка, кстати, уже поблагодарила курьера, который не оставил ее в трудную минуту.

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