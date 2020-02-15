2020-02-15T14:10:00+03:00
Общество

В Москве курьер вызвал скорую беременной клиентке

Москвичка растерялась, когда неожиданно начались схватки
Анастасия ВАРДАНЯН
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Доставщик еды не растерялся и помог заказчице, у которой внезапно начались роды.Доставщик еды не растерялся и помог заказчице, у которой внезапно начались роды.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Необычную историю коллегам-курьерам рассказал доставщик пиццы Мирлан Жамалдинов. Отправившись по очередному вызову, он чуть не оказался свидетелем родов.

- Клиентка сначала долго не открывала дверь. А когда я зашёл в квартиру, стало понятно, почему. Она была беременна и кричала из-за схваток. Дома не было мужа и я решил, что надо как-то помочь. Хотел отвезти ее больницу на такси, но она не захотела, - рассказал Мирлан.

Тогда курьер вызвал скорую. Врачей он дожидался вместе с женщиной. Благо, приехали они быстро. В больнице на свет появился здоровый малыш. Москвичка, кстати, уже поблагодарила курьера, который не оставил ее в трудную минуту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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