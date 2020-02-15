"Мы рассчитывали на битву Норвегии и Франции, а тут русский выиграл!". Соперники обиделись на Логинова после своего поражения

Российский биатлонист Александр Логинов в субботу, 15 февраля, одержал блестящую победу в спринтерской гонке на ЧМ-2020 в Антхольце. Наши спортсмены не побеждали в этом виде программы аж 12 лет. Последний раз спринт был "русским" на ЧМ-2008, когда победу одержал Максим Чудов. Однако же, такой приятный для нас успех омрачили соперники своими речами после гонки. Нашлись те, кто не смог достойно принять это поражение. В очередной раз обрушившись с критикой на Александра Логинова.

Так, проигравший больше минуты Себастьян Самуэльссон занял только 11 место. И он сказал грозно: - Вся допинговая система работает плохо. Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Всё это очень грустно для мирового биатлона, - заявил журналистам Самуэльссон, завершив неудачное выступление в спринте.

Он не стал лезть за словом в карман, припомнив давнее дело с участием Логинова. И пояснил свою позицию:

- У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать.

И попутно обрушился на всю систему допинг-контроля с критикой, сказав, что русских тут вообще не должно быть:

- ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, её не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали, - отметил Себа в интервью порталу Чемпионат.ком https://www.championat.com/biathlon/news-3972449-samuelsson-ni-za-chto-ne-pozdravlju-loginova-s-zolotom-rossii-na-chm-voobsche-ne-dolzhno-byt.html

Норвежец Тарьей Бе, старший из двух братьев-биатлонистов, вторил истеричному шведу:

- Мы ничего не можем тут поделать. Но он не достоин быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина. Очень сложно быть четвертым в гонке, когда золото выигрывает человек, которого ранее наказывали за допинг. Мне кажется, что это нечестно по отношению к нам, ведь мы боремся честно, - говорит Бе-старший в интервью NRK.

Когда же норвежца спросили, мол, это значит что теперь ты будешь ждать шесть лет, чтобы получить по почте свою медаль? Он сказал:

- Нет, об этом сейчас речь не идет. Он сейчас точно чистый. Но раньше он принимал допинг. Вот об этом я говорю. Мы сегодня рассчитывали на норвежско-французское противостояние, а тут появляется русский и побеждает. Это меня сегодня ошарашило. Я просто говорю честно, что Логинов – обманщик, а у меня нет уважения к людям, которые обманывают.

И ему "поддакнул" в этом интервью его младший брат:

- Учитывая его прошлое и то, что на лыжне он в этом сезоне был слаб, его победа немного странная, - сказал Йоханнес.

Что ж, чемпионат мира по биатлону начался, но внутренняя борьба между спортсменами только разгорается.

Сам же Логинов на пресс-конференции уже после гонки в шутку сказал:

- Что касается доверия, мы, наконец, сумели расширить свою жилплощадь, поэтому с удовольствием готов любого спортсмена принять у себя дома. Хоть 365 дней в году, чуть ли не на соседней кровати.

Завтра, 16 февраля, старт второй индивидуальной гонки на чемпионате мира. Александр Логинов уйдет на дистанцию под первым номером.