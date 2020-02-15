2020-02-15T20:57:42+03:00
Общество

Полицейские из Подмосковья исполнили мечту одиннадцатилетней девочки в день её рождения

Мама девочки написала пост в соцсети, а когда на него откликнулись полицейские, долго не могла поверить [фото, видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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11-летняя Настя всегда мечтала познакомиться с настоящей полицейской собакой11-летняя Настя всегда мечтала познакомиться с настоящей полицейской собакой
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- Ищем настоящего полицейского, чтобы исполнить детскую мечту). 14 февраля дочке исполнится 11 лет. Она мечтает стать полицейским, а на день рождения очень хочет познакомиться с настоящим полицейским и прокатиться на настоящей полицейской машине (и если уж совсем мечтать, то познакомиться с настоящей полицейской собакой). Вдруг кто-то сможет помочь?», - такое сообщение в соцсети опубликовала Евгения Божедомова, мама Насти. (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.).

Мама школьницы, которая просто грезит о карьере в полиции, глазам своим не поверила, когда у их дома в подмосковном Королеве появились сотрудники управления внутренних дел.

Мама девочки написала пост в соцсети, на который откликнулись сотрудники управления внутренних дел.

Мама девочки написала пост в соцсети, на который откликнулись сотрудники управления внутренних дел.

- В день рождения Насти, 14 февраля, к нам в гости пришёл подполковник полиции Алексей Шаров. Он поздравил дочку и пригласил нас посетить Центр кинологической службы, - рассказала "Комсомольской правде" мама школьницы. - Во время поездки на служебном автомобиле он рассказал дочке об особенностях самой «народной» правоохранительной специальности и работе участковых.

Полицейские сделали девочке сюрприз ко дню рождения

Полицейские сделали девочке сюрприз ко дню рождения

В Центре кинологической службы Настю познакомили со служебными собаками, которые под присмотром кинологов продемонстрировали свои умения и навыки.

Настя уверена, что станет полицейским, когда вырастет

Настя уверена, что станет полицейским, когда вырастет

В завершение встречи во время праздничного чаепития сотрудники полиции вручили девочке подарки и сделали фото на память.

В гостях у полицейских девочку ждали подарки и праздничный стол

В гостях у полицейских девочку ждали подарки и праздничный стол

Сама Настя от счастья чуть не расплакалась. Девочка сказала, что теперь совершенно точно станет полицейским.

Полицейские в Подмосковье исполнили мечту одиннадцатилетней девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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