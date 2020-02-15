"Ливерпуль" выиграл 1:0 у "Норвича" и продолжает оставаться непобедимым в сезоне

В субботу вечером, 15 февраля, в гости к "Норвичу", худшей команде Английской Премьер-Лиги, приехал "Ливерпуль", который феноменально лидирует в турнирной таблице этого сезона. Матч этих двух клубов на "Энфилде" в августе 2019 года открывал новый сезон в АПЛ и тогда "Ливерпуль" добился уверенной победы 4:1, забив 4 гола прямо в первом же тайме. Но с тех пор прошло уже много времени.

В этой игре до поры до времени все складывалось немного необычно. Вот вроде бы "Ливерпуль" после 25 игр набрал 73 очка, выиграв 24 встречи. Но мяч не шел никак в ворота "Норвича", который борется за выживание в АПЛ, набрав только 18 баллов после 25 встреч сезона. Перерыв в матче - счет 0:0 на табло и довольно долго команда Юргена Клоппа никак не могла забить первый мяч в этой, казалось бы, проходной для них игре.

Исход поединка решила удачная замена. На 60-й минуте Алекса Окслейд-Чемберлена сменил Садьо Мане. И спустя 19 минут он забил гол! После паса Хендерсона африканец оказался в одиночестве в штрафной "Норвича", и, оттеснив соперников от мяча, пробил низом из-под защитника соперников. 1:0. Этот удар оказался роковым для "Норвича".

"Ливерпуль" добился 25-й победы в 26 играх сезона АПЛ. У них 76 очков, а у преследователей из "Манчестер Сити" - 51 балл. Кажется, эту команду Клоппа не остановит никто и ни что. И теперь 18 февраля "Ливерпуль" сыграет в Лиге Чемпионов в Мадриде против "Атлетико". Следующая игра в АПЛ - 24 февраля против "Вест Хэма". В теории, "Ливерпулю" нужно еще 5 побед, чтобы досрочно выиграть чемпионство этого сезона.