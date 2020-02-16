Исполнительница из Гамбии заразила слушателей из Сочи "ушным червем"

Сона Йобартех. Я узнал прекрасное словосочетание. Исполнительница этнической музыки из Гамбии триумфально выступила на сцене Зимнего театра в Сочи, где сейчас проходит фестиваль Башмета.

Зал стоял на ушах, а мой мозг второй день оккупирован хитом "Джараби". На западе это называется "ушной червь": послушайте, если не боитесь заразиться.

Юрий Абрамович любит разные диковинки, поэтому возит на фестивали интересных граждан. Сона известна по всему миру. Она не просто поет, но играет на африканской арфе, называемой "кора". Обычно на коре играют исключительно африканские мужчины, причем сидя. Потому что инструмент большой и тяжелый. Но Сона - двойное исключение. Она - женщина и играет стоя.

Выступление чуть задержалось. На сцену вышли ударник, басист и гитарист в космических костюмах из фольги, напоминающих наряд "Иванушек" из клипа столетней давности "Тоже является частью вселенной". Потом появился исполнитель на бонгах со счастливым лицом и улыбкой до ушей.

- Я знаю, что они сейчас делали, - позавидовала музыкальный критик, сидящая по соседству.

Потом вышла Сона. Она была не в космическом, а в желто-черном платье и несла в руках кору: штуку похожую на помесь домры-акселерата с морским штурвалом. Инструмент поражал человеческим ростом, а Сона - поражала красотой. Реально. Я таких красивых гамбиек еще не видел.

Исполнительница надела на шею ремешок с крючком ниже пояса, прицепила свой гигантский инструмент после чего провернула старый, как мир, фокус.

- Я знаю по-русски три слова: "да", "нет" и "спасибо", - сказала Сона и этим покорила зал.

Я давно заметил, что этот трюк оказывает магическое действие на нашего слушателя. Стоит зарубежному исполнителю сказать одно слово на русском языке - и зал его. Вот она - всемирная русская отзывчивость. Припев хита "Джараби": "виа, виа джараби" - подпевали все. То же произошло с другим хитом "Гамбия лема".

Кстати, пели сочинцы отлично: очень точно и слаженно, как профессиональный хор.

- Ничего себе! - поразилась критик.

А я, слушая зал, простил все. И "шарканье, кашель, хохот, топот", и звонки по телефону во время концерта и светящие прямо в глаза экраны.

Последнее, кстати, вывело артиста Евгения Миронова. Во время спектакля "Ван Гог. Письма к брату", он прямо со сцены сорвался на одну зрительницу:

- Выключите телефон. Я вам говорю, выключите телефон, - сказал возмущенный артист, не меняя интонации, положенной по роли.

Впрочем, Сона оказалась привередой.

- Я вижу, в России с пением не очень, - сказала она на английском языке.

Я обиделся за напраслину. Но то ли у зала было с английским не очень, то ли просто хорошее настроение: они не обиделись и продолжили петь.

Зритель умилился, когда на сцену вышел сын Соны - десятилетний мальчик, красивый, как фаюмский портрет. Мальчик исполнил что-то на африканском ксилофоне, правда, что именно исполнил, было не особо слышно. До конца концерта он подыгрывал на другом африканском инструменте, напоминающем точильный камень и нож. Может, это действительно был точильный камень и нож.

В финале зал неистовствовал и провожал Сону со сцены стоя, приплясывая и подпевая.

- Все-таки нет ничего лучше этнической музыки, - восхищенно повторяла одна зрительница.

Музыкальные критики тоже были поражены, хотя не подавали вида.

- Да ладно, что там за музыка, один и тот же квадрат весь концерт месили, - сказала одна дама, интенсивно подпевавшая на протяжении всего мероприятия.

- А я удивляюсь, какой все-таки неудобный инструмент эта кора, - сказала другая дама. - Там же постоянно строй ползет. Ей прямо во время концерта приходилось подстраивать.

Мужчины-критики ничего такого не заметили и с воодушевлением обсуждали нижнюю часть туловища Соны Йобартех, так прекрасно гармонировавшую с объемами инструмента.