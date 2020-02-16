Актриса Алиса Фрейндлих рассказала, на что тратит свою пенсию

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих откладывает всю свою пенсию на сберегательную книжку, а потом тратит ее на путешествия. Об этом сама 85-летняя актриса рассказала в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

По словам звезды фильмов "Служебный роман" и "Полосатый рейс", начисляемые ей государством выплаты "вполне нормальные". Алиса Бруновна не только пережила блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, но и получила звание почетного гражданина. Все это учитывается при формировании пенсии.

Алиса Фрейндлих в роли Людмилы Прокофьевны Кулагиной из фильма «Служебный роман»Фото: кадр из фильма.

"У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идёт на книжку, а потом на отпуск", - сказала народная артистка.

Сколько именно получает Алиса Бруновна неизвестно, она отказалась называть цифры.

Сайт kp.ru писал, что в декабре прошлого года Фрейндлих отмечала юбилей - 85 лет. Специально к этой знаменательной дате "Комсомолка" пообщалась с коллегами и друзьями советской актрисы, а также вспомнила ее лучшие роли в кино.