Сергей Лавров: "Ядерная война может возникнуть из обычной"

Министр иностранных дел России РФ Сергей Лавров выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Приводим наиболее интересные фрагменты:

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ФАНТОМА РОССИЙСКОЙ УГРОЗЫ

- Пора, пока не поздно, отказаться от культивирования фантома «российской угрозы» и вспомнить о том, что нас объединяет. Нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры - все это генерирует непредсказуемость. В «железе» воссоздается структура противостояния холодной войны.

«ЯДЕРНАЯ ВОЙНА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ИЗ ОБЫЧНОЙ»

- Угрозы и риски для человечества высоки как никогда за весь послевоенный период. На наших глазах разрушается система договоренностей в сфере стратегической стабильности и нераспространения, понижается порог применения ядерного оружия, множатся региональные кризисы, попираются нормы международного права, в том числе путем силового вмешательства в дела суверенных государств, незаконных санкций и жестких протекционистских мер, подрывающих мировые рынки и глобальную торговую систему...Происходит варваризация международных отношений, ухудшающая саму среду обитания человека... Выдающийся ученый - физик-ядерщик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров как-то сказал: «Ядерная война может возникнуть из обычной, а обычная война, как известно, возникает из политики». Трудно не согласиться. На дипломатах, политиках, всей международной общественности лежит обязанность сохранять мир. Уверен, что при ответственном подходе нам это по плечу.

НУЖЕН РАЗГОВОР «ПЯТЕРКИ»

-Президент России предлагает начать разговор в формате встречи глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подчеркну: речь не идет о создании еще одного «закрытого клуба», где кулуарно будут решаться судьбы человечества. Наша идея в том, чтобы «пятерка» государств, которые по Уставу ООН несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, проявила политическую волю и подготовила рекомендации в интересах оздоровления всей атмосферы международного общения, восстановления доверия между его участниками. Нужен прямой и честный обмен мнениями о том, как сберечь мир для будущих поколений.