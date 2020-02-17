В Подмосковье наткнулись на топоры, которым 4,5 тысячи лет

Если перефразировать известное стихотворение Тютчева на новый (археологический) лад, то получится примерно так: «Нам не дано предугадать, что под лопатой отзовется».

Ибо ученые такие находки спрогнозировать почти не могут. Уж больно древние. Боевые топоры и копья, найденные в Истринском районе, - ровесники пирамиды Хеопса.

Они принадлежали первым скотоводам и земледельцам Русской равнины, которые были похоронены здесь вместе со своим оружием.

Некрополь обнаружили случайно. Собрались строить частную школу на Новорижском шоссе. Вызвали археологов - они обязаны проверить, есть ли в земле что-то культурно ценное. И те наткнулись на следы захоронений. А там - каменные боевые топоры, кремневые топоры-клины, наконечники копий, стрел и лезвия ножей, керамические горшки.

- Все это добро оставили в земле на радость археологам представители фатьяновской культуры, - пояснили «КП» в Институте археологии РАН. - Еще в эпоху средней бронзы.

Топоры сделаны из горной породы габбро-диорит. Это настоящее боевое увесистое оружие, с которым сражались на войне. Если такой штуковиной попасть по голове, ранение будет смертельным.

Могильник получил название «Павловская слобода» - так называется ближайшее село.

Все находки - стандартный набор инвентаря, который сопровождал фатьяновцев в загробный мир (так называемые заупокойные дары). Такие горшки, кстати, часто были украшены орнаментом, который наносили с помощью шнура. Но на найденных сосудах узоров нет.

Находки из некрополя «Павловская слобода» на Истре: Кремневые наконечники стрел. Фото: Институт археологии РАН

В администрации будущей школы говорят, что организуют в своих стенах небольшой музей, в котором выставят копии топоров (настоящие уедут в государственный музей. Обычно находки отправляют в местные музеи, там, где найден артефакт. Но если это какая-то очень важная находка и, например, в местном музее нет условий для хранения, то в федеральный), а место, где были найдены захоронения, тоже отметят - например, создадут виртуальный тур при помощи технологии дополненной реальности.

Археологическая работа, которая закончилась, строительству школы не помешала.

Кстати, за последний год в результате археологической экспертизы земель (которые ведутся перед строительством больших объектов) было обнаружено несколько десятков новых памятников в ближайшем Подмосковье. За каждым из них - ранее неизвестные страницы истории нашего края от каменного века до Средневековья.

Где жили представители фатьяновской культуры

В Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Московской, Калужской, Смоленской, Владимирской, Новгородской областях. А также - на территориях современной Германии, Польши, Прибалтики, Финляндии и Беларуси.

СПРАВКА «КП»

О существовании фатьяновской культуры стало известно в 1873 году. Алексей Уваров, создатель и первый председатель Московского археологического общества, нашел первый некрополь тех времен в Поволжье, близ деревни Фатьяново (отсюда и название).

По некоторым данным, общались фатьяновцы на балто-славянском праязыке, однако вопрос это спорный. Неясно и происхождение фатьяновской культуры. Ведь еще ни разу не делали анализа палео-ДНК фатьяновцев - просто потому, что палео-ДНК брать было неоткуда (многие некрополи делались в песчаной почве, а в ней кости сохраняются плохо). В том-то и важность истринской находки: на «Павловской слободе» нашли обломок эмали зуба, из которого, если повезет, получится выделить палео-ДНК.

Фатьяновцы были первыми лесными жителями Русской равнины. Разводили скот, занимались земледелием, а также освоили металлургию меди и бронзы. С их приходом, как принято считать, и началась на Русской равнине новая эпоха - бронзовый век.

Доля фатьяновских памятников составляет лишь 0,3% от всех археологических памятников Подмосковья. Это 15 могильников, 21 поселение и одна сезонная стоянка. Как пояснили «КП» в пресс-службе Института археологии РАН, в основном они находятся в долине Москвы-реки, на берегах Рузы и Истры, а также в окрестностях Тростенского озера.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Фатьяновцы придумали письменность до Кирилла и Мефодия?

После того как в Истринском районе нашли столь древние топоры, копья и горшки, в некоторых СМИ появилась информация о том, что первые скотоводы Русской равнины (они же фатьяновцы) придумали письменность. Задолго до Кирилла и Мефодия. И если это так, то в истории Европы и Руси произойдет настоящий переворот.

Мы попросили прокомментировать эти слухи заместителя директора по науке Института археологии РАН и начальника Подмосковной экспедиции Асю Энговатову.

- Все это - просто красивая сказка, - рассказала она. - Письменность - это уже показатель цивилизации. Но в лесах Русской равнины ее, увы, в тот период еще не было. Но именно племена Фатьяновской культуры впервые принесли на наши земли производящее хозяйство - земледелие и скотоводство. Судя по археологическим находкам, эти племена уже освоили производство бронзового оружия - топоров и копий. Это был совсем другой уровень развития общества, но до письменности недотянули.

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