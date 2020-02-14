Одноклассники помогут родителям провести романтический вечер на День всех влюбленных

Социальная сеть Одноклассники совместно с телеканалом «МУЛЬТ» запустили приложение с детским контентом «Время в подарок». Приложение появилось в ОК к 14 февраля в День всех влюбленных. Оно позволит родителям выкроить время для себя, пока ребенок смотрит любимые мультфильмы.

В приложении «Время в подарок» есть три раздела с мультфильмами от телеканала «МУЛЬТ» для детей разных возрастов. В первом разделе собраны анимационные фильмы для малышей в возрасте от 1 года до 3 лет, второй раздел содержит контент для детей в возрасте от 4 до 5 лет, а третий — от 6 до 7 лет. Например, в приложении можно посмотреть такие популярные мультфильмы как «Деревяшки», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль: Хроники Чудес» и другие, созданные анимационной студией «Паровоз». Всего в приложении «Время в подарок» есть двенадцать мультсериалов, из каждого для пользователей ОК будут доступны по 4 серии.

Новое приложение «Время в подарок» поможет мамам и папам выкроить время для себя

Кроме этого, в приложении «Время в подарок» в разделе для детей 4-5 лет и 6-7 лет встроены несколько развивающих игр от игровой платформы ОК. Например, в дети в возрасте 4-5 лет смогут собрать фрукты в «Веселом саду», а те, кто постарше, научат персонажей говорить в словесных игре «Слогонавт».

Социальная сеть Одноклассники регулярно запускает проекты для родителей. Так, в сентябре в ОК впервые прошел образовательный проект о воспитании детей #меняволнует. С 9 по 15 сентября в приложении #меняволнует проходили трансляции круглых столов от «Дети Mail.ru», телеканалов «Доктор» и RTVI, а также вебинары от психологов. Проект собрал более 22 тысяч реакций, а общий охват лонгридов и трансляций составил 10 миллионов.

В приложении «Время в подарок» есть три раздела с мультфильмами от телеканала

Татьяна Цыварева, Генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ»

— Это наш первый совместный опыт с социальной сетью Одноклассники по созданию приложения с детским контентом. Мы рады, что нам удалось подготовить сюрприз ко Дню всех влюбленных и, надеюсь, мы порадуем не только юных зрителей, но и их родителей, которые могут спокойно оставить своих детей под присмотром бабушек и дедушек и нашего приложения «Время в подарок». Вместе с Лео и Тигом малыши смогут совершить кругосветное путешествие, с командой из «Сказочного патруля» очутиться в «Волшебном городе», а в компании героев мультсериала «Деревяшки» - познакомиться с окружающим миром».

Приложение появилось в ОК к 14 февраля в День всех влюбленных

Сергей Томилов, PR-директор социальной сети Одноклассники

– В Одноклассниках собраны люди совершенно разных поколений, для которых важна семья и общение с близкими. В большинстве своем это люди, которые уже стали родителями. Еще мы понимаем, что родительство — тяжелый труд, от которого иногда нужна короткая передышка. День Всех влюбленных — хороший повод провести время наедине со своей половинкой или с собой. Наше приложение с телеканалом «МУЛЬТ» «Время в подарок» поможет родителям сконцентрироваться на себе: сходить на свидание, в салон красоты или просто устроить ужин на двоих.