Елену Проклову в купальнике на сутки приковали к блогеру, отсидевшему в тюрьме

66-летняя звезда кино Елена Проклова поразила зрителей «Последнего героя» безупречной фигурой. «Как в таком возрасте оставаться такой худой?» - обсуждают в соцсетях актрису после эфира шоу «Последний герой. Зрители против звезд» на «ТВ-3». Оказывается Проклова может легко голодать - она почти ничего не ест. А вот найти общий язык с более молодыми участниками команды у Елены не всегда получалось.

66-летняя звезда кино Елена Проклова поразила зрителей «Последнего героя» безупречной фигурой. Фото: Предоставлено пресс-службой ТВ-3

В новом выпуске реалити, который выйдет в субботу 15 февраля, она окажется один на один со скандально известным блогером Эриком Давидычем, который, между прочим, провел три года в тюрьме за мошенничество. В прошлом году Эрик был освобожден по апелляции и теперь начал новую жизнь. Команда звезд проиграла испытание, и в наказание за это Проклову и Эрика Давидыча на сутки привязали друг к другу и оставили наедине. Правда из-за того, что блогеру стало плохо их через некоторое время отвязали.

В прошлом году Эрик был освобожден по апелляции и теперь начал новую жизнь. Фото: Предоставлено пресс-службой ТВ-3

Общие интересы у Прокловой и Эрика Давидыча на необитаемом острове нашлись с трудом. Возможно потому, что блогер понятия не имел о существовании артистки Прокловой, и вел себя заносчиво.

- Ты Кобзона знала лично? - интересуется Эрик.

- Конечно! - отвечает Елена.

Эрик в поисках тем для разговоров с заслуженной артисткой даже поинтересовался маркой машины Прокловой, она призналась, что ездит на Volkswagen Touareg.

Проклова с трудом сдерживает эмоции после общения с членом своей команды. Заметно, что интеллигентной актрисе не по душе манера общения и интеллектуальный уровень члена ее команды.