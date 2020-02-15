В Роскачестве рассказали, как выбрать вино для романтического ужина и с какой едой его лучше всего сочетать

Специалисты Роскачества в День всех влюблённых составили рекомендации по выбору вина для романтического ужина. На сайте организации сказано, что для первого свидания следует отдать предпочтение игристым винам и подать к нему сыры, багет, фрукты или орехи. Роскачество также советует подавать вина охлаждёнными в ведёрке со льдом.

Эксперты призвали отказаться о стереотипа "красное вино к мясу, бело вино к рыбе". Главное, чтобы мясо было нежирным. Так, заранее охлаждённое до 11-12 градусов сухое белое вино сочетается с птицей и нежирными медальонами из свинины, а за 15-20 минут до подачи бутылку стоит открыть и дать вину "подышать" и раскрыться.

К долгому ужин с разговорами и горячими блюдами рекомендовано подать выдержанное сухое красное вино. Оно подойдёт как к утке и мясу на гриле, так и к сложным мясным блюдам с различными соусами. Вино следует подавать при температуре 12-14 градусов и перелить вино в графин с широким горлом, чтобы декантировать его: снять осадок и насытить кислородом.

Эксперты советуют лёгкие белые или тихие и игристые розовые вина для ужина с пиццей и японской кухней.