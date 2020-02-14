Я и друг мой, робот: Как умные экзоскелеты помогут рабочим

Не то человек, не то Терминатор - к силе собственных мышц добавляется мощь искусственного каркаса. Он поддерживает позвоночник, обхватывает ноги - и вот уже механизм становится настоящим продолжением человека, беря на себя основную нагрузку. И нет, это не фантастика, не фильм про людей и машины. Разработка и производство экзоскелетов - очень перспективная индустрия.

“Новые ноги” для пациентов и “доспехи” для солдат

Уже несколько лет их используют в медицине. В России один из самых заметных проектов - ЭкзоАтлет. Разработки компании помогают начать ходить людям с параличом нижних конечностей. Реабилитацию с экзоскелетом проходят пациенты, пережившие инсульт, травму спинного мозга, люди с рассеянным склерозом и ДЦП. Разработку применяют уже более 40 медицинских центров в разных регионах по всей стране, ей интересуются в Европе, Южной Корее и США.

Параллельно экзоскелеты изучают военные. Легкая конструкция из углепластика поможет солдатам будущего стать сильнее, выносливее, а параллельно - обеспечит защиту суставов и позвоночника. Боец в экзоскелете с легкостью может поднимать до 50 килограммов. С 2017 года в России ведутся успешные испытания по включению экзоскелета в экипировку военных.

“Мышцы” и защита для рабочих

Еще одна сфера, где человеку поможет экзоскелет - промышленность. “Доспехи” увеличивают силу мышц рабочих, перераспределяют нагрузку и забирают большую часть ее на себя. Таким образом, конструкция не только расширяет физические возможности сотрудников, но и защищает их от профессиональных заболеваний и травм.

Одну из самых перспективных российских разработок в этой области создают в Юго-Западном государственном университете Курска. На днях ее презентовали представителям крупнейших промышленных компаний, Металлоинвеста и Норникеля.

Работник Михайловского ГОКа примеряет экзоскелет. Фото: пресс-служба УК "Металлоинвест"

Экзоскелет Exo Heaver сразу бросается вам в глаза - яркие детали, стильные футуристичные формы. Но главное достоинство конструкции все же не в этом:

- Мы ориентированы на интеллектуализацию экзоскелетов. Установили датчики, которые отслеживают поднимаемый вес, качество воздуха, загазованность, температуру, освещенность и другие критерии. Также было разработано программное обеспечение, которое анализирует и передает эти данные на пульт специалиста. Он корректирует работу оператора, исходя из полученных данных, - объясняет один из разработчиков, завкафедрой механики, мехатроники и робототехники Сергей Яцун.

Директор по оборудованию Михайловского ГОКа Андрей Миронов отметил, что компания «Металлоинвест» с огромным вниманием относится к разработке. На Горно-обогатительном комбинате такое оборудование позволит повысить безопасность и эффективность работы ремонтных служб и других профессий, связанных с тяжелыми условиями труда.

И несмотря на то, что пока что оборудование недешевое - около 800 тысяч рублей за полную комплектацию и 150 тысяч за облегченный вариант - в Металлоинвесте рассматривают возможность его приобретения. Ведь экзоскелеты помогут специалистам целого ряда рабочих профессий: слесарям, токарям, монтировщикам...

- Сегодня ведется проработка договора между Михайловским ГОКом и ЮЗГУ об обучении 5-10 сотрудников основам использования экзоскелетов. В рамках договора будет произведена апробация двух опытных образцов непосредственно в производственных условиях – для доработки конструкции с учетом специфики комбината и определения возможности массового использования, - отметил Андрей Константинович.

Сейчас готова предсерийная версия модели и уже на этот год намечена поставка 100 экзоскелетов на разные предприятиях страны.

КСТАТИ

Экзоскелет носит даже… Дед Мороз

Свой экзоскелет есть даже у Деда Мороза Фото: пресс-служба Ростеха

Русский зимний волшебник куда круче всех заморских супергероев. Он и добрый и невероятно сильный. И даже спецкостюм у него имеется. В 2018 году углепластиковый экзоскелет главному Дед Морозу страны подарила корпорация "Ростех". Конструкция помогает без усилий поднимать до 70 кило - подарков из такого мешка на всех хватит!