Бывшему заместителю главкома внутренних войск МВД России хотят добавить срок за "злоупотребление"

Следственный комитет России окончил предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главнокомандующего внутренних войск МВД России по финансово-экономической работе – начальника финансового управления Главного командования внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука.

- Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "взятка в особо крупном размере" и "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Собственно это обвинение будет для Варчука очередным: в июле 2018 года этот же суд дал Варчуку за взятку в размере 10 миллионов рублей 6 лет колонии, назначил осужденному штраф в 20 миллионов рублей и лишил его воинского звания "генерал-лейтенант".

Этот срок Варчук получил за то, что решил положительно "вопрос о выделении управлению связи и автоматизированному управлению войсками Главного штаба Главного командования внутренних войск МВД России дополнительных объемов финансирования, необходимых для заключения госконтрактов с коммерческими структурами".

Теперь следствие обвиняет Варчука в том, что давал коммерческой организации преимущества "при распределении государственного заказа на выполнение работ для нужд ВВ МВД России и последующую бесперебойную его оплату за период 2009-2016 гг.".

Следствие подозревает, что в эти годы Варчук незаконно получил от посредника, представляющего интересы коммерческой организации, имущественные права, услуги и деньги на общую сумму свыше 139 миллиона рублей.

- Указанные действия привели к завышению поставщиком начальных (максимальных) цен, установленных государственными контрактами на разработку и сопровождение специального программного обеспечения для нужд ВВ МВД России, в результате чего государству причинен ущерб на сумму более 308 миллионов рублей, - отметили в СК России.

К такому вот ущербу привело злоупотребление Варчука.

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