Полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» в Северо-Западном федеральном округе стартовал в Санкт-Петербурге

Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Учитель – главное и незаменимое звено в системе современного образования России. Залогом конкурентоспособности страны, успешности развития любых национальных проектов и программ всегда являлись кадры, и образование не исключение. «Учитель будущего» – это первый Всероссийский педагогический проект, в основе которого лежит командное участие. Цель такого взаимодействия – совершенствование компетенций, необходимых для эффективного преодоления вызовов современности», – отметила в послании к полуфиналистам конкурса Татьяна Голикова.

Обращение к участникам полуфинала направил и Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан: «Учитель – это главный стратегический ресурс развития нашей страны. Именно от вас, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всем пространстве нашей страны. Учителя ежедневной своей профессиональной деятельностью формируют навыки командной работы у школьников. Для этого нужно не только владеть теорией и практикой, но и распространять уже успешные, инновационные модели образования. Задача государства – создать для учителя мотивирующую среду, сделать его труд престижным и уважаемым. Поэтому, помимо материальной части и создания комфортных условий для преподавания очень важно проводить стимулирующие конкурсы и олимпиады, чтобы преподаватели могли обмениваться опытом, повышать свое профессиональное мастерство. Решению этих задач способствует и конкурс «Учитель будущего». Желаю участникам успехов и плодотворной работы».

«Конкурс охватил всю страну, мы пригласили к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, без ограничений по возрасту и стажу. На участие в проекте было подано более 39 тыс. заявок. Санкт-Петербург оказался лидером по количеству регистраций, из северной столицы их поступило 3115, – рассказал заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков. – В окружные полуфиналы прошли 1200 человек – 400 команд (по 50 команд в каждом округе России), участники которых справились с первым этапом – дистанционным тестированием наиболее успешно».

На полуфинале в Санкт-Петербурге собрались команды семи регионов Северо-Запада: 43 команды Санкт-Петербурга, 2 команды из Архангельской области (средняя школа № 95 г. Архангельска и средняя школа № 21 г. Северодвинска), по одной команде от Вологодской (Присухонская основная школа, дер. Фофанцево), Калининградской (Гимназия г. Гурьевска), Ленинградской (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского) и Псковской (Бежаницкая средняя школа, п. Бежаницы) областей, а также Республики Карелия (Средняя школа № 2 г. Петрозаводска).

Из 43 команд от Санкт-Петербурга по 2 команды от образовательного учреждения представлены у средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича (Адмиралтейский район), средней школы № 391 (Красносельский район), гимназии № 642 «Земля и Вселенная» (Василеостровский район) и Аничкова лицея (Центральный район).

Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева на церемонии открытия полуфинала конкурса отметила: «Новый всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» позволяет всем нам сделать практически невозможное – заглянуть в будущее и понять, какими будут учителя нового времени. Президентом Российской Федерации поставлена амбициозная задача – вывести Россию в десятку стран с самым высоким уровнем образования. И делать это предстоит не абстрактным учителям будущего, а нам с вами. Ведь на самом деле, учитель будущего – это учитель настоящего, который двигается в ногу со временем, никогда не останавливается в своем профессиональном и личностном развитии. Учитель будущего – это профессионал своего дела, пользующийся засуженным уважением детей и взрослых, имеющий авторитет в обществе. А настоящим профессионалом в педагогической практике может быть как сторонник передовых инновационных методик, так и ценитель традиционных подходов. Какой бы путь учитель не избрал, с педагогом-профессионалом ребенок получает хорошее образование и бесценный жизненный опыт».

Свои команды на полуфинале Северо-Западного федерального округа будут представлять 16 учителей-мужчин и 134 педагога-женщины. 73 полуфиналиста – это учителя не старше 35 лет. Самой молодой участнице полуфинала Марии Орловой из команды гимназии

№ 528 Невского района Санкт-Петербурга – 19 лет, а самая опытная полуфиналистка – 60 летняя преподаватель Валентина Соловьева из «Присухонской основной школы» в деревне Фофанцево Вологодской области. Обе участницы полуфинала – учителя начальной школы.

Конкурсные испытания полуфинала пройдут в течение 3 дней и подготовлены в формате «педагогического триатлона», включающего в себя блоки:

- педагогические дебаты, в ходе которых командам предстоит обозначить свою позицию по ряду дискуссионных вопросов, связанных с образованием;

- методический конструктор, на котором командам предстоит разработать технологию межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса;

- кейс-игра (разбор кейсов с проблемными ситуациями, перевод проблем в область задач, разработка решений выявленных задач).

«Очные полуфиналы будут проходить с 14 февраля по 22 марта в 8 городах: Санкт-Петербурге, Владивостоке, Томске, Екатеринбурге, Грозном, Уфе, Ростове-на-Дону и Солнечногорске (Московской области), – уточнил руководитель конкурса «Учитель будущего» Андрей Богданцев. – По итогам каждого полуфинала будут определены 12 лучших команд, которые примут участие в финале конкурса».

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила 19 ноября при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».