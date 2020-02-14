Шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2020» откроется в Москве

Одно из старейших и самых популярных соревнований в мире традиционно проводится при поддержке Аэрофлота. Международный шахматный фестиваль пройдет в столице России уже в 18-й раз. В его рамках пройдет три турнира (А, В и С). Они формируются в соответствии с рейтингом участников. Шахматисты всех секций сыграют по швейцарской системе в 9 туров. В главном турнире «А» принимают участие игроки с рейтингом 2549 и выше. В нем ожидается сильный состав участников.

Стартовый список возглавляют:

- Владислав Артемьев, экс-чемпион Европы, чемпион мира в составе сборной России;

- Габриэль Саргиссян, трехкратный победитель Всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Армении;

- Пархам Магсудлу, двукратный чемпион Ирана, чемпион мира среди юниоров-2018;

- Санан Сюгиров, действующий обладатель Кубка России;

- Алексей Сарана, победитель Высшей лиги чемпионата России-2018;

- Баскаран Адибан (Индия), победитель и призер различных международных турниров;

- Владислав Ковалев (Беларусь), победитель «Аэрофлот Опен 2018»;

- и многие другие звезды шахмат.

Всего в турнире «А» сыграют более 80 шахматистов из 21 страны. Игровые дни: 19-27 февраля.

В рамках фестиваля, помимо трех опен-турниров, состоится также детский турнир имени Анатолия Карпова. На турнире установлены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров (всего на сумму 2500 евро), причем каждый участник может получить только один (наивысший) приз. Призовой фонд составляет 120 000 евро.

- Аэрофлот на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку в продвижении спортивных мероприятий, в том числе выступает за популяризацию шахмат в России и мире. Фестиваль «Аэрофлот Опен» давно зарекомендовал себя в качестве весьма авторитетной площадки для развития сотрудничества в области интеллектуального спорта, образования и международного культурного обмена. Это мероприятие - еще одна возможность поддержать новое поколение шахматистов, для которых участие в турнире открывает путь в мир больших шахмат, - заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Организаторами соревнований совместно с Аэрофлотом являются Федерация шахмат России и Ассоциация шахматных федераций. «Аэрофлот Опен» считается самым представительным открытым шахматным турниром в мире. В 2004 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров.