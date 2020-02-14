2020-02-14T17:32:47+03:00
Политика

Из 144 тысяч красноармейцев, освобождавших Ростов-на-Дону в 1943 году, осталось четверо

Юнармейцы приняли участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фото: Минобороны РФ
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Офицеры Минобороны и Юнармейцы спортивно-патриотического клуба «Казачья Застава» МБОУ СОШ № 77 Октябрьского района Ростова-на-Дону приняли участие в торжественном митинге, посвященном 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

- Из 144 тысяч красноармейцев, штурмовавших город с 8 по 14 февраля 1943 года принять заслуженные почести в 2020 году смогли лишь четыре фронтовика: курсант Ростовского военно-артиллерийского училища Петр Никитин, лейтенант 285-го зенитного полка Николай Польшинский, бронебойщик Федор Серов и мотострелок Павел Кравченко. Память о воинах, погибших в боях за донскую столицу, почтили минутой молчания, - сообщили в Минобороны России.

Июль 1942 г. Японский посол в Германии генерал Хироси Осима (1886—1975) и генерал Рихард Руофф (1883-1967), на Буденновском спуске в Ростове.

Июль 1942 г. Японский посол в Германии генерал Хироси Осима (1886—1975) и генерал Рихард Руофф (1883-1967), на Буденновском спуске в Ростове.

Немецкие солдаты ведут бои на улицах Ростова-на-Дону.

Немецкие солдаты ведут бои на улицах Ростова-на-Дону.

В городе у домов ветеранов-фронтовиков – участников боев прошли четыре парада в честь освободителей. На социальной странице "Ростов Позитивный" можно посмотреть кадры немецкой кинохроники с русским закадровым переводом.

Фото: Минобороны РФ

Диктор говорит, что среди солдат Вермахта в боях за Ростов-на- Дону участвовали гитлеровские войска сформированные в странах Северной Европы, Словакии и Румынии. Факт: именно последние больше всего зверствовали.

Немцы дважды за Великую Отечественную войну захватывали Ростов-на-Дону. Первая оккупации длилась всего восемь дней (с 21 по 29 ноября 1941), после чего гитлеровцев выбили из города. Вторая оккупация длилась 205 дней (24 июля 1942 - 14 февраля 1943). Фашисты за это время расстреляли около 40 тысяч ростовчан, а еще 50 тысяч угнали в Европу на работы.

Фото: Минобороны РФ

За время оккупации центр города был почти до основания разрушен проходящими частями горнострелковых подразделений, которые шли на Кавказ (официально Ростов-на-Дону был включен в 10-ку самых разрушенных русских городов, подлежащих восстановлению в первую очередь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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