В Москве пройдет форум, посвященный здоровью женщин

Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс, примет участие в разработке повестки Форума «Здоровье женщины – благополучие нации», который пройдет в Москве 4 марта в Центре международной торговли. Инициаторами Форума выступили Совет Федерации выступили Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство здравоохранения РФ. Идея о его проведении возникла в ходе второго Евразийского женского форума, прошедшего в Санкт-Петербурге в 2018 году.

«Вопросы социально-экономического развития страны являются приоритетом государственной политики. Глобальными вызовами современного общества являются развитие человеческого капитала, устранение гендерного неравенства, а также преодоление существующих гендерных барьеров и ограничений в возможностях.

Сильное, стабильное государство невозможно без увеличения экономической активности женщин во всех секторах экономики, их вовлечения в процессы управления и принятия решений. В этой связи крайне важно содействовать созданию условий для самореализации и для поддержания гендерного баланса на всех уровнях, включая бизнес. Это позволит не только построить стабильное и равноправное общество, но и обеспечить устойчивый рост экономики в целом. Поддержка подобных мероприятий приобретает особую актуальность и формирует основу будущих положительных изменений», – отметил Антон Кобяков, советник президента России.

«В современном мире чрезвычайно высока роль женщин в формировании здорового общества. Именно от них зависит здоровье семьи и детей, а значит всей нации. Кроме того, женщины вносят значительный вклад в решение масштабных социальных и экономических задач, стоящих перед нашей страной. Уверена, что Форум, организуемый при поддержке Совета Федерации, станет еще одним мероприятием, который даст импульс развитию женской повестки. А его результаты будут иметь весомое значение в повышении эффективности реализации национального проекта „Здравоохранение“», – заключила заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.

Женское лидерство – одно из ключевых направлений работы Фонда Инносоциум. В течение 2019 года Фонд принял участие в ряде ведущих мероприятий, посвященных развитию женской повестки, таких как: Всемирная женская ассамблея (The World Assembly for Women), организуемая совместно с «Женской двадцаткой» (W20), конференция «Соотечественницы и преемственность поколений» и во входящем в топ-5 наиболее влиятельных мировых саммитов Женском форуме на благо экономики и общества – 2019 в Париже (Women’s Forum for the Economy & Society, WEFCOS); кроме того, одним из ключевых событий в рамках визита российской делегации стало проведение выездной гостиной Евразийского женского форума в Торговом представительстве России в Париже, посвященной женскому сотрудничеству и развитию креативных индустрий. В октябре Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс – принял участие в подготовке деловой программы Экономического форума и Саммита Россия – Африка и организовал сессию на тему «Женщины в российско-африканских отношениях. Гендерный баланс в политике, экономике, социальной сфере».

«Мы ожидаем, что Форум станет площадкой для подготовки предложений по продвижению здорового образа жизни женщин в современном обществе, вопросам долголетия и сохранения красоты. Необходимо повышать информированность о современных тенденциях в здравоохранении и индустрии красоты, консолидировать усилия государства, бизнес-сообщества и общественности в решении актуальных проблем отрасли, содействии развитию индустрии красоты и здоровья в нашей стране и интеграции ее в международную систему», – сказала заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова.

Деловая программа Форума будет посвящена шести ключевым темам, среди которых: здоровье женщины, национальный проект «Здравоохранение», современные тренды косметологии и фармацевтики, мировые модные тенденции и роль СМИ в формировании трендов, а также психологические аспекты гармонизации жизни женщины. Ключевым событием Форума станет пленарное заседание с участием председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, а также открытые диалоги с лидерами мнений и профильными министрами. Кроме того, на масштабной выставке будут представлены продукция и новейшие технологии в сфере здоровья и красоты.

«Учитывая успешное взаимодействие с Фондом Инносоциум в части установления международного сотрудничества, продвижения российских производителей и развития женской повестки, а также его уникальный инструментарий, мы считаем важным партнерство Фонда Инносоциум и Форума», – отметила Гульназ Кадырова.

«Мы благодарны за оценку нашей работы и предоставленную возможность сделать еще один важный и интересный проект. Роль женщины в современном обществе трудно переоценить, и Россия способна не только следовать этой мировой тенденции, но и возглавить ее. Работа над Форумом дополнит выстраиваемую нами инфраструктуру социально значимых мероприятий. Объединив их в общую повестку, мы создадим условия для координации усилий всех заинтересованных сторон», – считает заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.