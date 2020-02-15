2020-02-14T20:13:24+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Чтобы взятками руки не марать, лучше их на банковский счет получать

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Дорогие студенты! Помните, что деньги решают все!

Даже сложные дифференциальные уравнения третьего порядка.

* * *

По Нилу плывет судно с туристами, которое вдруг начинает тонуть. К барахтающимся в воде туристам со всех сторон подплывают голодные крокодилы.

- Вот это так типично для Африки! - говорит один турист другому. - Люди голодают, и при этом у них спасательные лодки от Lacoste!

* * *

- Все мужики одинаковые!

- Маш, ты что, учебник анатомии купила?

* * *

На приеме у врача.

- Доктор, у меня болит все!

- Ну это вы загнули, батенька: на все у вас денег не хватит.

* * *

Мой дедушка ел только овощи, кефир, вареную рыбу и другую здоровую пищу, каждый день вставал в

6 часов утра, а ложился в 10 вечера, делал гимнастику, не пил, не курил, был умерен в сексе и умер в 90 лет от тоски...

* * *

Жена из кухни кричит мужу:

- Милый, тебе понравится такое блюдо: «Отборные куски оленины и косули под легким ананасовым соусом в изумительном прозрачном бульоне из цесарки»?

- О-о-о, любимая! Ты это нам сейчас приготовишь?

- Нет, это я прочитала надпись на консервной банке кошачьего корма, которую сегодня нашему коту купила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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