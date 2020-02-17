"Царь!". Гол Федора Смолова в ворота мадридского "Реала" взбудоражил испанцев

Вечером 16 февраля в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" был сыгран предпоследний матч 24 тура чемпионата Испании по футболу. "Сельта", за которую играет россиянин Федор Смолов, гостила у мадридского "Реала". И нападающий сборной России не подкачал, забив гол в ворота одного из лучших клубов мира на его поле!

Уже на 7-й минуте матча после передачи напарника по атаке форварда Яго Аспаса Смолов забил гол в ворота "Реала". В соцсетях "Ла Лиги" после этого Федора поздравили с успехом, назвав Федора "Царем". До Смолова так звали в "Сельте" только одного русского - полузащитника Александра Мостового, который играл в начале "нулевых" за команду из Виго. Для Смолова гол в ворота мадридского "Реала" стал первым в трех сыгранных встречах за новый клуб.

Но дальше же в этой игре "Реал" взял себя в руки и в начале второго тайма отыгрался - на 52-й минуте отличился Тони Кроос. А на 65-й Серхио Рамос с пенальти и вовсе вывел вперед хозяев поля. На 71-й минуте матча Федора Смолова заменили - вместо него вышел Денис Суарес. Который сыграл свою роль в конце игры. За пять минут до конца основного времени Суарес отдал голевую передачу на Санти Мину, который забил спасительный для "Сельты" гол. Итог поединка на "Сантьяго Бернабеу" - ничья 2:2. Смолов же провел на поле 71 минуту, отметившись голом в ворота Тибо Куртуа.

Отметим, что тепло на новость о голе Федора Смолова в личном Твиттере отреагировала хорошо знакомая ему Виктория Лопырева: "Молодчина! У него тоже удачный день". Ну а сам же Федя в личном Инстаграме после игры с "Реалом" выложил фото, которое кратко подписал: "Рад своему первому голу и результату".

После этого матча мадридский "Реал" с 53 очками - первый в турнирной таблице чемпионата Испании. А вот "Сельта" при 21 балле - на 17-й позиции. Отметим, что пару недель назад в день дебюта Смолова этот клуб был на последнем месте в испанском первенстве.