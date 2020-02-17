2020-02-17T10:49:17+03:00
Экономика

Центробанк расширил список оснований для блокировки банковских счетов

Бизнесу нужно быть еще осторожнее, считают эксперты
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Здание Банка России на Неглинной улице. Фото: Гавриил Григоров/ТАССЗдание Банка России на Неглинной улице. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Банк России решил дополнить рекомендации для банков, как выявлять подозрительных клиентов. Первую методичку написали еще в 2012 году. За это время реалии существенно поменялись. Сейчас ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций, пишет РБК.

Оговоримся сразу, этот документ касается только юридических лиц и тех физлиц, которые получают деньги от них без четких на то оснований (выплата зарплаты, алиментов, дивидендов и т.д.). Переводы от одного физлица другому сюда не входят.

По оценкам ЦБ, объем обналичивания денег через российские банки в прошлом году составил 95 млрд рублей. Это в два раза меньше, чем годом ранее. Но сумма все равно приличная. Мошенники активно пользуются оставшимися лазейками в законах, чтобы уводить деньги из-под налогообложения.

В списке сомнительных - больше сотни операций. Если совпадают сразу несколько, это «звоночек» для банка. Мол, этого клиента надо проверить, задать ему неудобные вопросы. К примеру, самый явный признак обналички - снятие денег из банкомата сразу после их поступления на счет клиента. Все новые рекомендации взяты из практики последних лет.

Во-первых, теперь банки будут пристальнее проверять клиента, если банк ему один раз отказал в операции, начал задавать неудобные вопросы и клиент сразу же просит закрыть счет и выдать деньги.

Во-вторых, больше пристрастия будет к тем компаниям, у которых доходы в разы превышают расходы. Например, к тем, кто оказывают различные услуги: транспортные, медицинские, консультационные. Это классика обнала. Доказать факт предоставления услуги практически невозможно. Поэтому таким способом до сих пор пользуются злоумышленники.

В-третьих, если бизнес вкладывает значительные суммы денег в акции малоизвестных компаний. Конечно, сам по себе этот критерий может и не быть подозрительным. Но если совпадут несколько сомнительных операций, то предпринимателю придется объяснять, зачем он купил странные ценные бумаги и какую выгоду от них ждет.

И в-четвертых, банки смогут приостанавливать сделки в том случае, если к ним поступают отдельные исполнительные документы. Например, из комиссии по трудовым спорам (КТС). Этой лазейкой в законодательстве мошенники активно пользуются в последние пару лет. Ее суть - деньги выплачиваются физлицам якобы в виде долга по зарплате. И решения суда (как для взыскания других долгов) для этого не нужно. Теперь на этой практике хотят поставить крест. На днях Ассоциация российских банков обратилась в Госдуму с просьбой внести поправки в Трудовой кодекс и лишить КТС такой привилегии. Как напоминают эксперты, список ЦБ - это лишь рекомендации.

Банки могут самостоятельно интерпретировать те или иные факторы и принимать решения, блокировать счет юрлица или нет. По словам экспертов, новое положение о сомнительных операциях облегчит жизнь банкам, а бизнесу советуют быть осторожнее и тщательнее выбирать контрагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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