Олег Дерипаска заставил США рассекретить основания санкций

Этими основаниями оказались бездоказательные обвинения Дерипаски в отмывании денег российского президента.

«Любой, кто возьмет на себя труд прочитать письмо OFAC, увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда» — заявил в пятницу Олег Дерипаска. «Над этим можно было бы посмеяться, если бы эта атака не ставила на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире».

ОБВИНЕНИЯ ИЛИ КЛЕВЕТА?

В пятницу британское издание Financial Times опубликовало копию письма OFAC адвокатам Олега Дерипаски. В этом письме OFAC обвиняет Дерипаску в отмывании денег Владимира Путина, но не приводит ни одного доказательства.

В документе шесть пунктов, которые, как предполагается, должны обосновывать обвинение, выдвинутое американским ведомством. Среди этих пунктов — строительство Дерипаской олимпийских объектов в Сочи (компании предпринимателя действительно участвовали в подготовке города к Олимпийским играм 2014 года) и отмена IPO группы «ГАЗ» в 2017 году (в действительности ГАЗ является публичной компанией с 90-х годов). Минфин США не поясняет, как всё это может быть связано с гипотетическим отмыванием денег.

С марта прошлого года Дерипаска добивается в американском суде снятия санкций, утверждая, что преследование несправедливо и незаконно. «У OFAC нет и никогда не было оснований для введения санкций, - подчеркнул предприниматель. - Дело против меня — это нарушение прав человека и попытка использовать юридическую систему США в политических целях.

В ходе судебного процесса американская сторона представила документ, якобы содержащий причины введения санкций. Часть из этих причин оказалась ссылками на старые газетные статьи о Дерипаске (их содержание было признано судом недостоверным), а часть была заштрихована, так как по утверждению Минфина представляла собой секретную информацию. Проще говоря, американские чиновники попытались сделать вид, что в их досье на Олега Дерипаску есть некие секретные доказательства, якобы оправдывающие санкции. Но настал момент, когда эти доказательства пришлось предъявить.

АРГУМЕНТАЦИЯ ИЛИ НЕЛЕПИЦА?

Помимо прочего, OFAC утверждает, что Олег Дерипаска вложил $800 млн в олимпийские объекты в Сочи по просьбе Путина. Логика такого заявления не ясна. Сочинская Олимпиада хоть и была национальным проектом, но, несомненно, представляла для строительных и инвестиционных компаний большой коммерческий интерес.

Перед Олимпиадой Дерипаска действительно инвестировал средства в проекты олимпийской стройки, среди которых — реконструкция и расширение международного аэропорта Сочи (в этом проекте приняли участие и зарубежные компании, в том числе австрийская Strabag). Однако сложно понять, каким образом эти инвестиции можно трактовать как действие в личных интересах Путина. Но именно так — просто располагая вместе два несвязанных утверждения — OFAC аргументирует свою позицию.

OFAC также заявляет, что «по состоянию на начало 2018 года Дерипаска осуществлял финансовые проекты по поручению Путина и высшего руководства России». Не приводится ровным счетом никакой информации о сути этих гипотетических проектов, характере поручения и причине заинтересованности в них российских властей. Проще говоря, вообще непонятно, о чем идет речь.

Другое заявление, аналогичной степени конкретности и убедительности, гласит, что в декабре 2016 года Дерипаска был назван в числе лиц, распоряжающихся активами и отмывающих деньги в интересах Путина. Не уточняется, кто конкретно выдвинул обвинение, какие подразумеваются активы и какие доказательства были приведены. По сути, аргумент сводится к тому, что в 2016 году о Дерипаске сказали нечто негативное и поэтому в 2020 этому заявлению нужно верить. Такое абсурдное рассуждение не имеет никакого отношения ни к логике, ни к юриспруденции.

OFAC утверждает, что в сентябре 2017 Дерипаска отменил IPO группы «ГАЗ», чтобы скрыть отмывание через нее денег Путина. На этом пункте смехотворность обвинений достигает критической точки, потому что группа «ГАЗ», что несложно проверить, является публичной компанией с 1996 года. У неё 40 тысяч миноритарных акционеров, европейский менеджмент и прозрачная отчетность. Каким образом с такой биржевой и корпоративной историей ГАЗ мог в 2017 году планировать IPO и заниматься отмыванием денег?

Пока очевидно, что в распоряжении американских чиновников нет никаких доказательств, которые могли бы оправдать санкции против Дерипаски. Можно предположить, что OFAC не ожидал судебного процесса, в котором ему придется доказывать правомочность своих действий (никто, кроме Дерипаски не осмелился оспорить свой подсанкционный статус в суде). Что ж, мы увидели, как работает американская финансовая система. Теперь посмотрим, как работает американская система правосудия.