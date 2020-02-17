Мишустин поручил дать проблемным регионам больше денег
Михаил Мишустин поручил своим заместителям подготовить графики поездок в проблемные регионы. Сам премьер тоже намерен отправиться с инспекцией на места.
На прошлой неделе Мишустин уже посетил Великий Новгород.
- Я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике, - сказал Мишустин своим заместителям на совещании в понедельник. - Просил бы вас, а также министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день.
Мишустин уточнил, что главная задача министров персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов.
- Особый акцент нужно сделать на посещение тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация. Мы, как вы знаете, закрепили кураторство над ними со стороны федерального центра – лично конкретных министров (см. «Кстати» - прим. Ред.), - сказал Мишустин.
По словам премьера, программы будут рассчитаны до 2024 года. По ним каждому отстающему региону из федеральной казны выделят по 5 миллиардов рублей на развитие.
А В ЭТО ВРЕМЯ
ГДЕ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО (А ГДЕ - ПЛОХО)
Агентство «РИА Рейтинг» подготовило сводный рейтинг российских регионов по качеству жизни. В нем были учтены 70 показателей от уровня доходов и занятости населения до экологии и состояния дорог. «КП» приводит лидеров и антилидеров этого рейтинга, а также регионы, где за год произошли наибольшие изменения.
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Московская область
4. Татарстан
5. Белгородская область
...
81. Курганская область
82. Забайкальский край
83. Еврейская автономная область
84. Карачаево-Черкесия
85. Тыва
Регионы на спаде
1. Магаданская область (-15 строчек, с 35 на 50 место)
2. Амурская область (-14 строчек, с 53 на 67 место)
3. Северная Осетия (- 11 строчек, с 65 на 76 место)
Регионы на подъеме:
1. Сахалинская область (+12 строчек, с 46 на 34 место)
2. Брянская область (+ 8 строчек, с 49 на 41 место)
3. Красноярский край (+ 7 строчек, с 45 на 38 место)
КСТАТИ
В 2019 году в правительстве определили 10 отстающих регионов (вне Северного Кавказа и Дальнего Востока, для которых есть отдельные госпрограммы) и назначили им кураторов:
Республика Алтай, Карелия, Тыва (куратор всех трех - министр экономики), Псковская область, Чувашия (куратор обоих - министр промышленности), Курганская область (куратор - министр финансов), Адыгея (куратор - министр сельского хозяйства), Марий Эл (куратор - министр строительства), Алтайский край (куратор - министр труда) и Калмыкии (куратор - министр экологии).
Мишустин рассказал о планах по решению "чувствительных вопросов" регионов.Говоря об обеспечении сбалансированного регионального развития, Мишустин доложил, что правительство приступает к выполнению задач, поставленных президентом Путиным в Послании к Федеральному Собранию
ИСТОЧНИК KP.RU