Мишустин поручил дать проблемным регионам больше денег

Михаил Мишустин поручил своим заместителям подготовить графики поездок в проблемные регионы. Сам премьер тоже намерен отправиться с инспекцией на места.

На прошлой неделе Мишустин уже посетил Великий Новгород.

- Я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике, - сказал Мишустин своим заместителям на совещании в понедельник. - Просил бы вас, а также министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день.

Мишустин уточнил, что главная задача министров персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов.

- Особый акцент нужно сделать на посещение тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация. Мы, как вы знаете, закрепили кураторство над ними со стороны федерального центра – лично конкретных министров (см. «Кстати» - прим. Ред.), - сказал Мишустин.

По словам премьера, программы будут рассчитаны до 2024 года. По ним каждому отстающему региону из федеральной казны выделят по 5 миллиардов рублей на развитие.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ГДЕ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО (А ГДЕ - ПЛОХО)

Агентство «РИА Рейтинг» подготовило сводный рейтинг российских регионов по качеству жизни. В нем были учтены 70 показателей от уровня доходов и занятости населения до экологии и состояния дорог. «КП» приводит лидеров и антилидеров этого рейтинга, а также регионы, где за год произошли наибольшие изменения.

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Московская область

4. Татарстан

5. Белгородская область

...

81. Курганская область

82. Забайкальский край

83. Еврейская автономная область

84. Карачаево-Черкесия

85. Тыва

Регионы на спаде

1. Магаданская область (-15 строчек, с 35 на 50 место)

2. Амурская область (-14 строчек, с 53 на 67 место)

3. Северная Осетия (- 11 строчек, с 65 на 76 место)

Регионы на подъеме:

1. Сахалинская область (+12 строчек, с 46 на 34 место)

2. Брянская область (+ 8 строчек, с 49 на 41 место)

3. Красноярский край (+ 7 строчек, с 45 на 38 место)

КСТАТИ

В 2019 году в правительстве определили 10 отстающих регионов (вне Северного Кавказа и Дальнего Востока, для которых есть отдельные госпрограммы) и назначили им кураторов:

Республика Алтай, Карелия, Тыва (куратор всех трех - министр экономики), Псковская область, Чувашия (куратор обоих - министр промышленности), Курганская область (куратор - министр финансов), Адыгея (куратор - министр сельского хозяйства), Марий Эл (куратор - министр строительства), Алтайский край (куратор - министр труда) и Калмыкии (куратор - министр экологии).