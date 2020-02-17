Сергей Степашин: И Великого князя Сергия Александровича, и теракт 17 февраля 1905-го нам никогда не забыть

В понедельник, 17 февраля, в столице прошли памятные мероприятия, посвященные Великому Князю Сергию Александровичу. (Он погиб в этот день, ровно 115 лет назад, в Московском Кремле от рук террориста, взорвавшего бомбу.)

В полдень, на месте гибели Великого Князя, где не так давно вновь установили Памятный Крест, были возложены цветы. А с утра память этого выдающегося человека почтили Божественной Литургией в Архангельском соборе Московского Кремля.

В тот же день прошла заупокойная лития у могилы Великого Князя в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре.

Великий Князь Сергий Александрович погиб 115 лет назад в Московском Кремле от бомбы террориста.

На вопросы Радио «Комсомольская правда» ответил экс-премьер России, председатель Императорского православного палестинского общества, глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.

- Сергей Вадимович, в столице, пожалуй, впервые проводятся столь масштабные мероприятия, посвященные Великому Князю Сергию Александровичу.

- Не думаю, что в этом случае нужно измерять какой-то масштаб.

Божественная Литургия в память Великого Князя Сергия Александровича.Фото: Александр ГАМОВ

- Согласен. И все же - кроме Божественной Литургии и других событий, которые я уже упомянул и где мне удалось побывать, это еще и зрелищный - он прошел на Красной площади - турнир по русскому хоккею, посвящённый памяти Великого Князя.

- Да... А в Новоспасском монастыре мы организовали Первые Всероссийские Сергиевские чтения: «Истоки современного международного терроризма и трагические уроки России».

Все это проводится в рамках нашей организации. Потому что Великий Князь Сергий Александрович, бывший генерал-губернатор Москвы, возглавлял это общество, был первым его руководителем.

И мы всегда очень тепло вспоминаем этого человека, который внес гигантский вклад в продвижение России на Святую землю.

Он очень много сделал и как генерал-губернатор Москвы. Это и первый трамвай, это и водопровод, это и ЖКХ, это порядок. В том числе - на Хитровом рынке.

Памятный Крест на месте гибели Великого Князя.

- А если вернутся к теме Всероссийских Сергиевских чтений...

- Да, мы хотим еще раз напомнить это трагическое событие...

После смерти Великого Князя Императорское православное палестинское общество возглавила его супруга, Великая Княгиня Елизавета Федоровна, которая продолжила дело своего любимого мужа и также трагически погибла в июле 1918-го, в период красного террора в нашей стране.

Имя Великого Князя Сергия Александровича должно в сознании русского человека встать рядом с именем его святой жены – Великой Княгини Елизаветы Федоровны.

И - еще об одном. Великий князь был убит террористом Каляевым, имя которого, как ни странно, и по сей день носят несколько улиц, в том числе - в Подмосковье.

Тема этой бесовщины, этого терроризма сегодня очень актуальна. Мы прошли это у нас на Кавказе, прошли это и в Москве. Ты помнишь - взрывы, подрывы, убийства мирных людей.

Вот поэтому мы решили еще раз обратиться и к этой теме.

Особенно - если учитывать, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.

- А Владимир Путин в курсе мероприятий, которые проводятся?

- Ну, разумеется, Владимиру Владимировичу об этом известно. Ведь цветы возлагаются к Памятному Кресту, а это - президентская зона, Владимир Путин как раз туда заезжает каждый день и выезжает оттуда.

И потом - было его распоряжение, после которого нам разрешили проводить мероприятие у Памятного Креста.