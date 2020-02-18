Почему Центробанк не сделает кредиты в России дешевыми, как в Европе

Итак, ситуация - мы застряли в экономическом болоте. Стимулов для развития у бизнеса нет. Налоговая нагрузка запредельная. Зарплаты россиян не увеличиваются. Почему? Некоторые эксперты считают, что все дело в ключевой ставке. Мол, если ее снизить до нуля (как в Штатах и Евросоюзе), то и мы заживем не хуже. Так почему же не копируем успешный опыт? Чего боимся? Мы решили столкнуть в заочной дискуссии популярного блогера, предпринимателя из Лондона Татьяну Соловьеву и директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексея Заботкина. Вот что из этого получилось.

1. Что важнее - инфляция или цена кредита?

На вопросы о слишком высокой ставке в ЦБ отвечали так: «Подождите немного. Сначала поборем инфляцию, а потом будет снижать ставку». Но некоторые эксперты считают, что все нужно делать ровно наоборот.

Татьяна Соловьева:

«Механизм возникновения инфляции предельно прост. Почти любой бизнесмен пользуется кредитами. Он закладывает выплаты банкам в стоимость товара или услуги, пытаясь возместить потери на кредите. Тем самым раскручивается инфляция. Когда ЦБ говорит, что процент по кредиту такой высокий, потому что в стране большая инфляция, - это подмена причины и следствия».

Татьяна Соловьева.

Алексей Заботкин:

«Доля кредитов в инвестициях компаний невысока (около 10%). Влияние ставок по ним на итоговую цену продукта в рознице незначительно. Компании при росте издержек будут повышать цены только в крайнем случае. Мы это хорошо увидели в начале прошлого года. При повышении НДС компании нередко снижали прибыль, но не повышали цены для потребителей, опасаясь потерять клиентов».

Кстати, инфляция в стране уже ниже 3%. А ЦБ обещание сдержал и стал снижать ставку. Меньше чем за год она упала с 7,75% до 6% годовых. И, скорее всего, будет падать дальше. Но точно не до нуля.

Алексей Заботкин.

2. А если опустим до нуля, что случится?

Татьяна Соловьева рисует идеальную картину будущего. Мол, сразу все банки возьмут бесплатные кредиты в ЦБ. Все инвесторы прибегут в банки за деньгами. Возьмут у них триллионы рублей. Тут же начнут строить заводы по всей стране. И в борьбе за кадры станут предлагать сногсшибательные зарплаты сотрудникам.

Татьяна Соловьева:

«Деньги начнут вращаться в экономике и тратиться на закупку оборудования, зарплаты. Через пару месяцев пойдет оплата в 200 тысяч рублей для специалистов. Начнут накладываться налоги. Это еще от 9 до 12 трлн рублей в год плюсом к бюджету. Через полгода-год на эти деньги можно поднимать зарплаты бюджетникам. Минимум вдвое. Дальше - развитие всех индустрий. Бум строительства. Половина граждан хочет улучшить свои условия. Ипотеку можно будет брать под 2% годовых. Рыночный спрос на жилье будет огромным».

В ЦБ считают такую картинку нереальной. После резкого обнуления ставок может произойти обратное - гиперинфляция. А это откат на 20 лет в прошлое. Так, например, случилось в Аргентине, где инфляция превышает 50%.

Алексей Заботкин:

«Давайте представим, что ЦБ обнулил ставку. Что происходит в экономике? Кредиты стали очень доступными. Сберегать стало невыгодно. Население берет кредиты и покупает товары и услуги. Бизнес видит, что спрос растет, и стремится на этом заработать. Как? Во-первых, за счет простого повышения цен. Во-вторых, бизнес активнее инвестирует в расширение производства. Но это занимает время, а спрос вырос уже сейчас. Инфляция разгоняется. Ставки по кредитам идут вверх. Банки не хотят работать в убыток, включают ожидаемую инфляцию в ставки. Реальные доходы населения сокращаются, инфляция съедает рост зарплат. У фирм начинаются проблемы с обслуживанием кредитов, ставки по ним растут, а платежеспособность клиентов падает. Начинаются просрочки, банки фиксируют убытки. Уровень жизни падает, бедность растет. И все это быстро приводит к экономическому спаду».

Какие разные точки зрения, не правда ли?!

3. Почему на Западе это работает, а у нас не будет?

Татьяна Соловьева считает, что это заговор. Мол, Международный валютный фонд специально дает неправильные рекомендации развивающимся странам. И тем самым тормозит их рост экономики. А наш ЦБ верит в эти «сказки».

Татьяна Соловьева:

«Если перевести с ложно-сложного экономического языка на простой русский, то рекомендации МВФ такие: вы, Россия, - колония, поэтому вам низкие ставки не положены. Нам, развитым странам, читай, вашим хозяевам, - положены, а вам нет. Вы туземцы, вы ими себе глаз проколите. В России треть мировых богатств, даже под этот актив можно выпустить тонны национальной валюты без малейшей угрозы инфляции. Потенциал изголодавшейся экономики огромной страны такой, что печатный станок ЦБ можно 10 лет не выключать, и экономика все вливания поглотит, как растрескавшаяся от многолетней засухи почва воду. И это возможно буквально за один день. Вот и получится уровень жизни не просто как в Европе, а намного выше».

В ЦБ считают, что не все так просто. Найти короткую дорогу хочется всегда. Но, как и в случае с обычным навигатором, это может завести в тупик, из которого потом будет сложно выбраться. И придется все начинать сначала.

Печатный станок ЦБ можно 10 лет не выключать, и экономика все вливания поглотитФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Заботкин:

«Перефразируя Льва Толстого, все экономики несчастливы по-своему. Поэтому выписывание экономических рецептов - дело индивидуальное. Если ангину лечить антибиотиком - это работает, а если сердце - не очень. Есть немало примеров, когда власти пытались скопировать успешный опыт других стран, не считаясь с особенностями своей экономики. Например, валютное правление в Гонконге прекрасно сработало, а в Аргентине - нет. Экономическое чудо в истории - уникальное явление, для которого нужно удачное совпадение многих факторов».

По словам Заботкина, если действовать слишком резко, то можно либо перелететь в гиперинфляцию, либо в дефляцию, как в Японии. И второе может быть даже хуже - потому что в этом случае в экономике вообще может пропасть спрос. Зачем покупать сегодня, если завтра все будет дешевле? А это еще более короткий путь к экономическому кризису.

Процентные ставки у ЦБ других стран.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИТОГО

В ЦБ считают, что действовать лучше осторожнее. Мелкими шажками. Ориентироваться на ту политику, которую используют похожие на нас страны - например, Китай, Индия и Бразилия. Рост у них даже выше, чем в Штатах и Европе, а ставки - 4 - 5% годовых. До этих уровней осталось совсем немного. Ну а все остальное (ставки налогов, бизнес-климат и приток инвестиций) уже в компетенции не ЦБ, а правительства.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как все это касается простого человека?

Ключевая ставка влияет и на наши кошельки. Высокие проценты хороши для тех, кто держит деньги на вкладах. Но страдают те, кто хочет взять кредит. Низкие ставки действуют наоборот. Они стимулируют людей не копить деньги, а больше тратить. Они позволяют купить квартиру в ипотеку с минимальной переплатой, а не заплатить в итоге две-три стоимости. Правда, у низких ставок есть жирный минус. Когда ипотека становится слишком доступной, спрос на жилье вырастает в разы. А от этого квартиры резко дорожают. В ведущих странах ЕС цены на недвижимость бьют рекорды. Эксперты боятся, что пузырь скоро лопнет. В крупных городах Германии квадратный метр за пять лет подорожал вдвое. И все из-за аномально низких ставок по ипотеке. Кредиты местные банки дают дешевые, но расходы на покупку жилья выходят космические.