Татьяна Устинова: Я ревела, когда написала, что героиню бросил любимый

Слова «одна из самых популярных» взяты не с потолка. Уже много-много лет, по официальным данным Книжной палаты, Татьяна Устинова неизменно входит в топ-5 самых издаваемых авторов в России, где компанию ей составляют великие и ужасные Дарья Донцова и Стивен Кинг. 47 романов Устиновой разошлись общим тиражом в 50 млн экземпляров! Издательство «Эксмо» решило в честь 20-летия сотрудничества с Устиновой устроить пресс-конференцию: там писательница рассказала о своей творческой кухне и заодно представила две новые книги - детектив «Серьга Артемиды» и сборник автобиографических зарисовок о жизни «Свидание с Богом у огня».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

- Если вспоминать, как я начала писать, придется вернуться к моменту, когда мне было семь лет и я вдруг поняла, что скучные крючки, которые я вывожу в прописях, сцепляются в слово «лиса». И я осознала, что отныне я абсолютно счастливый человек: я свободна и могу написать все, что пожелаю! С этого момента мне стало наплевать на все детские обиды, например, на одноклассников, которые дразнили меня из-за того, что я была высокая, толстая и с залепленным глазом из-за косоглазия. Я же могу написать про все что угодно, придумать свой мир и в нем жить!

И уже в семь лет я написала первый рассказ. А первый роман был написан оттого, что меня выгнали с работы. Не потому что я плохо работала, а просто в организации кончились деньги. Ну, время такое - тогда всех по этой причине отовсюду выгоняли (конец 90-х годов, времена финансового кризиса. - Ред.). Я отвечала за связи с общественностью, меня вызвал начальник и сказал: «Вот без чего мы сейчас точно можем обойтись, так это без общественности и связей с нею. Иди домой». И я пошла.

А потом в газете мы увидели объявление: «Принимаем рукописи на рецензию». Мы позвонили, там действительно принимали рукописи. Так все и началось…

Мой роман издали, редактор спросила: «А нет ли у вас еще чего-нибудь?», я бодро сказала: «Есть!», хотя ничего не было. Быстро побежала домой, быстро-быстро, за два месяца написала новую книгу. И с тех пор пишу их.

Весной Татьяна обещает порадовать читателей новым романом.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

О СОЧУВСТВИИ К ГЕРОЯМ

- Приезжает мой муж, входит в комнату, я поворачиваюсь к нему, а лицо у меня залито слезами. Он в ужасе спрашивает: «Что случилось?» Я рыдаю: «Он ее бросил! Он ушел от нее и забрал их собаку!» Муж говорит: «Ты что, пишешь и плачешь? Ну, впрочем, я всегда знал, что жена у меня сумасшедшая». Кстати, именно этой фразой заканчивается роман «Мой личный враг», мне страшно хотелось ее куда-то вставить, и я весь роман пристроила к этой последней фразе. Как говорил мой муж: «Это все равно что пристроить дачу к унитазу».

О НОВОЙ КНИГЕ

- Новый роман должен выйти весной, он сейчас пишется. Названия у него пока нет - о нем мы договоримся с издательством, когда рукопись будет готова. Я надеюсь, что она получится зажигательной, стараюсь сдать ее к сроку. Вечная история - Олег Евгеньевич Новиков (издатель, президент «Эксмо-АСТ». - Ред.) спрашивает: «Ну как, ты уже заканчиваешь?» Я отвечаю: «Да, осталось страниц двадцать!» А на самом деле там еще написано только двадцать. Но он верит, куда ему деваться.

О ТВОРЧЕСКИХ КРИЗИСАХ

- Однажды за два года я написала только одну книжку, и то из-под палки, только потому, что Олег Новиков стоял надо мной с лопатой и повторял: «Ты должна это написать, иначе не выберешься. Пиши!» Мы скандалили, я рыдала, но в конце концов написала эту книжку. Называть я ее не буду, ладно?.. А потом мысли, что ничего у меня больше не выйдет, отступили, я смогла писать дальше.

Бывают кризисы не системные, а сиюминутные, как у любого автора. Мы с Димой Быковым называем это «кризис холодной воды», когда ты сидишь, ничего не идет, идешь к крану, пьешь холодную воду, возвращаешься, понимаешь, что по-прежнему ничего не идет, снова пьешь воду… И вдруг наступает вечер! А у тебя написано два предложения гадкого текста. В таких ситуациях можно только перебарывать себя. Любой постоянно пишущий автор знает, что в конце концов это вознаграждается: ты мучаешься, мучаешься - и вдруг наступает день, когда все удается: ты пишешь, и пишешь, и пишешь… Вот это и есть счастье!