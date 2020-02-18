Проблемы с погодой, похоже, были у людей всегда. И не потому, что шаманский бубен давал не столь точные прогнозы, как суперкомпьютер в Гидрометцентре. Просто климат то и дело менялся (см. «Даты и цифры»), причин тому множество. И людям (а до них и динозаврам с мамонтами) приходилось как-то к непривычной погоде приспосабливаться. Было тепло, и вдруг похолодало, куда бежать?

Последний вопрос, к примеру, очень волновал викингов, которые обжились в Гренландии в раннем Средневековье - рыбу ловили, на китов охотились, даже пасли овец и коров. Потому как во времена средневекового климатического оптимума (сравнительно теплое время, X - XIII вв.) на арктическом острове было приятно и комфортно жить.

А потом наступил малый ледниковый период, и от процветающей колонии с 5 тысячами жителей не осталось и следа - все переселились южнее.

Плохая погода убила уже несколько цивилизаций на земле.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Это лишь один локальный пример. И викингам действительно было куда сбежать из Арктики. Но есть истории куда более масштабные и драматичные. Резкие изменения климата приводили к гибели целых цивилизации. И эти случаи сейчас пристально изучают историки, археологи, палеоклиматологи.

Во-первых, потому что появились новые методы, позволяющие по составу сталактитов, льдов или донных отложений узнать, какой была погода сотни и тысячи лет назад. А не ориентироваться по путаным данным летописей.

Во-вторых, климат и сейчас меняется (какими бы ни были причины - люди виноваты со своими парниковыми газами или естественные процессы). И на примере древних цивилизаций мы можем проанализировать, как лучше к аномалиям приспособиться, чтобы не повторить ошибок.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Дожди важнее нефти

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра России:

- Климат - один из важнейших факторов в истории человечества. Он влияет на судьбы стран и народов. И тому есть множество подтверждений. Кстати, Смутное время в России историки связывают с несколькими подряд неурожайными годами, которые были следствием похолодания.

И с будущим, разумеется, это все связано. Глобальное потепление - это ведь не просто рост температур, но и изменение режима осадков. В умеренных широтах он останется прежним (ну хоть какой-то плюс от нашего положения на карте. - Ред.). На севере станет более влажно. А на юге, наоборот, суше. А ведь именно в южных широтах Северного полушария живет основная масса населения земли! Индия, Китай, Ближний Восток, Турция, Средняя Азия... Там и сейчас остро не хватает воды, а скоро климат станет еще засушливее. По прогнозам политологов, начнутся миграции огромных масс людей в поисках воды. И я не считаю, что это страшилки. Вода - намного более ценный ресурс, чем нефть.

Климатические циклы на земле.

Великая аккадская сушь

Кто: Аккадская империя.

Где и когда жили: в Месопотамии - на современной карте Ирак, Сирия, часть Ирана и Турции. Государство, о котором идет речь, просуществовало всего два столетия, в XXV - XXII веках до нашей эры.

Что случилось: правитель Саргон Великий объединил города аккадцев и шумеров в единую могущественную империю, она простиралась от Средиземного моря до Персидского залива. Однако около 2200 года до н. э. всесильное, казалось бы, государство чуть ли не моментально распалось, его столица Аккад исчезла навсегда - археологи до сих пор не знают, где ее искать.

Виноват климат, уверены многие ученые (хотя есть и другие версии).

- Мы подозревали, что в третьем тысячелетии до нашей эры произошла климатическая катастрофа, одновременно погубившая цивилизации в Месопотамии, Египте и долине Инда. Но доказательств, помимо противоречивых находок на берегу Красного моря и Оманского залива, не было, - рассказывает Стейси Кэролин из Оксфордского университета.

Теперь есть. Стейси и ее коллеги исследовали сталактиты в пещере Голь-и-Зард в Иране. Им уже 5 тысяч лет. По толщине, химическому и изотопному составу сталактитов ученые смогли определить, как менялись температура и осадки. И буквально только что опубликованы результаты другого исследования: ученые из японского Университета Хоккайдо и университета в немецком городе Киль изучили древние кораллы из Оманского залива. Результаты те же!

Примерно в 2200 году до н. э. в Аккадской империи началась сильнейшая и очень долгая засуха. Пострадали даже сталактиты - их рост резко замедлился. У аккадцев были системы орошения земли и резервуары с запасами воды, но масштаб засухи оказался сильнее, она привела к неурожаям, голоду и в конечном итоге падению власти.

- Сейчас историки считают причиной коллапса Аккадской империи вторжения других племен, но наши исследования ископаемых кораллов показывают, что изменения климата сыграли едва ли не ключевую роль, - аргументирует Цуйоси Ватанабе из Университета Хоккайдо.

Кхмеры старались, но не смогли

Кто: Кхмерская империя.

Где и когда жили: на территории нынешних Камбоджи, Таиланда, Вьетнама и Лаоса между IX и XIV веками нашей эры. Центром империи был Ангкор.

Что случилось: начало истории похоже на все предыдущие. Кхмерская империя процветала, ее жители научились защищаться не только от врагов, но и от засух - у них была отличная система ирригации и даже искусственные озера (они позволяли сохранять влагу, выпадающую во время муссонных ливней, на весь сухой сезон). Развивались искусства и архитектура...

Но оказалось, что строительство огромных масштабов истощило страну. А тут еще случились погодные катаклизмы, осадки стали выпадать крайне неравномерно: то страшная засуха, то аномально мощные муссонные ливни. И противостоять экстремальным климатическим условиям ирригационные системы не смогли, объясняют исследователи из Кембриджского университета. Империя пришла в упадок.

Столетняя засуха против пирамид

Кто: цивилизация майя.

Где и когда жили: в Центральной и Северной Америке, на территории нынешних Мексики, Гватемалы, Белиза и Сальвадора. Империя майя существовала больше 3 тысяч лет, со второго тысячелетия до нашей эры. Потомки майя и сейчас живут в Мексике и соседних странах, но это уже совсем другая история.

Что случилось: майя строили грандиозные пирамиды и большие города, знали астрономию и составляли точнейшие календари… В основе экономики было сельское хозяйство. Однако около 900 года нашей эры что-то пошло не так. Перенаселенные города стало сложно прокормить. Долгая засуха привела к неурожаям. Не хватало даже питьевой воды (а у майя были вполне продуманные системы хранения осадков). Начались конфликты и стычки с соседями. В итоге майя покинули свои пирамиды, дворцы и обсерватории, от богатых городов остались руины.

Ученые из Великобритании, Швейцарии и США провели изотопный анализ сталагмитов из мексиканской пещеры, которым больше 2 тысяч лет. Оказалось, в V - VII веках нашей эры климат был влажным, дожди обеспечивали богатые урожаи, население империи росло… А потом началась «суперзасуха», которая длилась то ли 200, то ли 400 лет. Совсем плохо стало в 1020 - 1100 годах. Засуха усугубилась, кризис привел к войнам, эпидемиям, массовым миграциям в поисках лучшей доли…