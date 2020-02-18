Дронам разрешили летать свободно

Признайтесь, привыкли уже, что законодательные гайки в последние годы закручивают так, что резьба народного недовольства потрескивает. Тем удивительнее и приятнее, что среди лесов из «запретить» и «ограничить» пробился росток, где нам что-то разрешили. Причем совершенно неожиданно. Речь идет об ослаблении контроля за полетами беспилотных летательных аппаратов или, как их называют в народе, дронов.

По закону любой владелец дрона весом от 250 г до 30 кг обязан был раньше, как пилот настоящего самолета, представить карту полетов и получить разрешение на взлет. В случае с квадрокоптерами это все равно, что каждый раз получать в Минэкологии разрешение на выгул собаки (я знаю, у меня есть и собака, и квадрокоптер).

Теперь же беспилотным летательным аппаратам, несмотря на официальное присвоение звания воздушного судна, разрешено летать по упрощенной программе. Это описано в Постановлении Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 (ред. от 03.02.2020) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Итак, дрон может летать свободно при соблюдении нескольких условий.

1. Взлетная масса аппарата не должна превышать 30 кило.

2. Высота полета не должна превышать 150 метров.

3. Полет должен проходить в светлое время суток.

4. Пилот должен управлять с земли и постоянно визуально наблюдать аппарат.

Так что управляйте на здоровье. Но помните, что запрещено летать:

- в диспетчерских зонах любых аэродромов (в современных аппаратах, кстати, и так стоят ограничители), в зонах тренировочных полетов или ограничения полетов;

- ближе 5 километров от контрольных точек аэродромов без диспетчерского обслуживания;

- над местами проведения публичных мероприятий, официальных соревнований и охранных мероприятий.