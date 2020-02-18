2020-02-18T17:23:05+03:00
Наука

Ученые идентифицировали динозавров, ходивших по потолку австралийской пещеры

Раскрыта тайна цепочки следов, которые были оставлены 200 миллионов лет назад и не давали покоя с 1952 года
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Следы, обнаруженные на потолке австралийской пещеры: снимок 1952 года.Следы, обнаруженные на потолке австралийской пещеры: снимок 1952 года.
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Следы когтистых лап на потолке старинной шахты золотодобытчиков, расположенной в одной из пещер в окрестностях австралийского города Маунт-Морган (Mount Morgan), обнаружил местный геолог Росс Стейнс (Ross Staines) в 1952 году. Еще тогда палеонтологи решили, что отпечатки оставил некий хищный динозавр — из рода теропод, который передвигаясь, как правило, на двух задних ногах, зачем-то встал на все четыре конечности. И всеми ими наследил. На потолке. Поскольку там рядом с крупными 24-сантиметровыми отпечатками соседствовали более мелкие 13-сантиметровые — словно бы от передних лап.

Первооткрыватель следов Росс Стейнс удивляется.

Первооткрыватель следов Росс Стейнс удивляется.

Власти давно закрыли доступ в «пещеру динозавров» по соображениям безопасности. Снимки «реликвии» сохранились, но их неудовлетворительное качество не позволяло прийти к каким-либо серьезным выводам. В итоге, проверить, насколько обоснованным было то — давнее - предположение, не представлялось возможным. А проверить хотелось — особенно жившему неподалеку Энтони Ромилио (paleontologist Dr. Anthony Romilio) из Квинслендского университета (University of Queensland), который, естественно, знал о загадочных следах на потолке и сильно сомневался, что существо, их оставившее, было идентифицировано верно.

Австралийский палеонтолог Энтони Ромилио, разгадавший загадку следов на потолке.

Австралийский палеонтолог Энтони Ромилио, разгадавший загадку следов на потолке.

Доктору повезло. На местном продуктовом рынке он повстречал некую Рослин Дик (Dr. Roslyn Dick) — зубного врача из Маунт-Моргана. Разговорились, познакомились ближе. После чего выяснилось, что мисс Дик — дочь того самого Росса Стейнса. Она рассказала, что в 1954 году ее отец подробно изучал те самые следы, описывал их и даже делал гипсовые слепки. Дочь сохранила это «наследство». Им и воспользовался Энтони Ромилио, оцифровав слепки.

Отпечаток одного из следов на потолке.

Отпечаток одного из следов на потолке.

Вывод доктора: следы принадлежат двум динозаврам — одному побольше, другому поменьше. И видимо, помоложе. Хищными тераподами они не были. Энтони уверяет, что наследили — исключительно задними ногами - некие травоядные ящеры.

Доктор Энтони Ромилио определил размер "старшего" динозавра, наследившего на потолке.

Доктор Энтони Ромилио определил размер "старшего" динозавра, наследившего на потолке.

А как следы оказались на потолке? Это, оказывается, никогда не было тайной. Объяснение таково: динозавры оставили отпечатки своих когтистых лап в мягкой илистой грязи. Или в глине, которая покрывала берег какого-нибудь мелкого водоема. Со временем углубления занесло песком. Он заполнил их словно детские формочки, затвердел за сотни миллионов лет, создав 3-D изваяния. Люди подобрались к ним снизу. И увидели выпуклости, а не впадины. Таким образом, на потолке остались своего рода скульптуры следов, выдавленные существами, находившимися сверху. То, что кажется, будто бы динозавры непосредственно ходили по потолку, это оптическая иллюзия.

Об исследовании доктора рассказала газета Daily Mail. А сам он подробно описал их в журнале Historical Biology.

ИСТОЧНИК KP.RU

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