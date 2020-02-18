2020-02-18T01:26:16+03:00
Общество

Эти храмы рушатся сейчас. Давайте придумаем, как их спасти

Посмотрите на эти гибнущие русские церкви и монастыри. Они смогли пережить Сталина и Хрущева. Неужели рухнут при нас?
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Необходимо спасти то, что еще осталось от наших памятниковНеобходимо спасти то, что еще осталось от наших памятниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Есть на свете то, о чем нет смысла писать в Конституции, но что нужно сделать, пока не поздно.

Спасти то, что еще осталось от наших памятников.

При дорогом товарище Сталине их сносили широко и смело, при Хрущеве и прочих - просто бросали, в новой жизни - что-то, к счастью, восстановили, но в основном там, где есть города, общины, деньги, жизнь.

Тем не менее, несколько тысяч храмов продолжают разрушаться в лесах и полях.

Только храмов - даже не говоря об усадьбах, и много о чем еще.

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В урочище Тёплое Клинского района Подмосковья
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Несомненно, их нельзя спасти все вообще. Нет таких сил и средств даже у государства, и тем более - у священников, спонсоров и активистов.

Но что было бы реально, так это всерьез заняться несколькими сотнями из этих тысяч, хотя бы одной пятой или одной шестой из них - самыми ценными, самыми старыми, самыми памятными в связи с теми, кто жил, служил, родился-крестился-венчался, был похоронен etc. в тех или иных краях.

Эти фотографии - из моих любимых мест. Это только капля из нашего погибающего моря.

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Ярославский район, село Курба. Храмовый комплекс церквей Воскресения Христова и Казанской иконы Божией Матери с колокольней
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Церкви Львова в Торжокском районе Тверской области и Клинском - Подмосковья, Курба в Ярославской области, которую добрые люди сейчас пытаются хотя бы законсервировать, ну и родные мои костромские храмы - Красное Сумароковых, Зашугомье, Воскресенский монастырь в Солигаличе, Ликурга под городом Буй...

Я поставил эти фотографии, но мог бы поставить еще десятки, такая это огромная беда.

И, чтобы тут что-нибудь изменить, нужно участие центральной власти.

ovtchovtch
Арпачёво. Храм и колокольня-маяк
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Слава волонтерам, слава церковным ктиторам, слава всем неравнодушным, но их на это не хватит.

Впрочем, и министерство культуры - даже если займется всерьез этим вопросом - не сможет найти столько денег, их ему просто не дают.

Тут, скорее, нужен большой фонд, формально частный, но под присмотром высокого начальства, суть деятельности которого состояла бы в обмене больших корпоративных вложений в культурное наследие России - на какие-то льготы и пряники со стороны государства.

zhannalaskazhannalaska
Воскресенский монастырь Солигалич Костромской области
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Может быть, и еще что-то можно придумать.

Но если это спасение не произойдет в ближайшие годы, то уже не произойдет никогда.

maxrewinskimaxrewinski
Комплекс церквей в селе Ликурга, Костромская область
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Потому что уже нечему будет происходить.

РЕПОРТАЖ КП

Как умирают последние храмы Русского Севера

Дмитрий СТЕШИН, Виктор ГУСЕЙНОВ

После пожара в Нотр-Дам, в России случайно вспомнили, что всего в десяти часах езды от Москвы, гниют и часто горят, исчезая навсегда, сотни шедевров русского деревянного зодчества. Поговорили и забыли? Или национальная трагедия Франции в нас что-то изменила? Чтобы это выяснить, спецкоры КП проехали несколько тысяч километров по Русскому Северу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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