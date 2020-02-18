2020-02-18T12:55:20+03:00
Политика

Политолог: Украине «война России с Белоруссией» нужна для самоудовлетворения

Зачем глава украинского МИДа на Западе «разбрасывает страшилки» о возможном военном конфликте между союзными странами
Игорь ЯКУНИН
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Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил о том, что есть риск войны между... Россией и Белоруссией.Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил о том, что есть риск войны между... Россией и Белоруссией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В интервью чешскому изданию Respect руководитель украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил о том, что есть риск войны между... Россией и Белоруссией.

Комментируя свое сенсационное «предвидение», нынешний глава МИДа самостийной республики сообщил, что о подобном развитии отношений Москвы и Минска он "прозорливо" предупреждал белорусских журналистов... еще несколько лет назад. Свои «стратегиечские выводы» министр незалежной делает из того, что северный сосед «пройдет тот же путь, те же трудности и страдания, что и Украина».

Вот как прокомментировал заявление господина Пристайко известный политолог Ростислав Ищенко:

- Украина всегда неровно дышала к отношениям соседей между собой, и давно пыталась оторвать Белоруссию от России. Сейчас, в связи с изменениями, которые происходят в отношениях Москвы и Минска, Киев подумал — а почему бы не попробовать «пошуметь» еще?

- Почему для Украины так важна Белоруссия, которая настроена против России?

- Для Украины это важно "из любви к искусству". Ей будет приятно насолить Москве и на этом направлении. При том Киеву неприятно видеть, что по отношению к общему, давнему партнеру сосед принял одно решение, и он многие годы оказался достаточно успешен, а ты сам принял другое решение - и все эти годы был совсем не успешен. В этом смысле Белоруссия для Украины последние лет шесть выглядела негативным примером.

- Почему?

- Она постоянно принимала решение о тесных связях с Россией, а Украина принимала решения, чтобы от такого союза максимально дистанцироваться. И каждый раз демонстрировала, что в этом союзе живет существенно лучше, чем украинский сосед.

- Но потенциал украинско-российских связей в цифрах был значительно выше?

- В цифрах — да, на деле… Белорусы обошли на повороте. И такой негативный для украинцев пример никого в Киеве не радовал.

- Почему о «войне» России и Белоруссии глава украинского МИДа заявил в Чехии — которая получает российские энергоносители, идущие и через Украину, и через Белоруссию…

- Каких-то высоких смыслов тут нет. Украина получала, например, российский газ не из Чехии —реверсом из соседней Словакии.

- Глава МИДа Пристайко сравнивает «спокойствие и терпение» украинцев и белорусов — до момента пока «русские не начнут вас убивать».

- Он провоцирует конфликт напрямую.

- Не странна ли такая риторика для кадрового дипломата?

- Для украинского дипломата это общее место. От имени государства обычно говорят три человека: президент, премьер и министр иностранных дел. Ну, вот, этот высказался. Сомневаюсь, что с белорусской стороны последует официальная реакция на подобные заявления. При том, что Минск подчеркивал, что для него важны хорошие отношения с Киевом.

- Связи Белоруссии и Украины растут или падают?

- В январе с белорусской стороны прозвучала цифра о том, что от торговли с Украиной Белоруссия получает около 3 млрд долларов ежегодно. Роста объемов нет, не думаю, что он сейчас возможен. Украина не наращивает ни импорта, ни экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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