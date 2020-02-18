Глава МИД Украины заявил, что Белоруссию ожидает «война с Россией»

18 Февр. 2020 2020-02-18T00:39:39+03:00

По словам Пристайко, он давно предупреждал об этом белорусов, но те уму не верили

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Странное заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешским журналистам: он заявил, что если Белоруссия захочет оставаться независимой, то ее якобы ждет война с нашей страной.

По словам Пристайко, он еще пару лет назад «не для записи» говорил белорусским журналистам, «что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они не верили мне».

При этом украинский министр выразил надежду на то, что ошибается в своих «прогнозах», и дал Белоруссии «ценный совет».

«Наш совет заключается в том, что если на вас нападет Россия, то у вас остаются две возможности. С помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными – и проиграть. Или сразу начать воевать», - приводит его слова РИА Новости.

Стоит отметить, что наша страна не является стороной конфликта в Донбассе. Власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе может «прекратиться завтра», если «все стороны захотят прекратить войну».

ИСТОЧНИК KP.RU