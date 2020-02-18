Уральские промышленники создают экологически ответственный бизнес

Пока эти активности часто остаются незамеченными. В массовом сознании промышленники – это те, кто наносит ущерб природе; о действиях, что предпринимаются ими для ее защиты, говорят редко. Яркий пример – Уральский регион: здесь крупный и средний бизнес двигается по пути повышения социальной и экологической ответственности.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию обозначил как приоритетные задачи сокращение вредных промышленных выбросов и развитие полноценной системы экологического мониторинга. Эти цели заложены в национальный проект «Экология». Однако планы защиты и восстановления российской природы во многом остаются благими пожеланиями. По оценке главы правительства Михаила Мишустина, нацпроект исполняется с запозданием: в 2019 году он был реализован на две трети (израсходовано лишь 36,9 млрд рублей из 55,6 млрд).

Можно много говорить о том, почему при наличии серьезных средств и намерений, получается далеко не всё. Вместе с тем, важно понимать, что прежде Россия еще не бралась за вопросы экологии столь комплексно, а потому попросту отсутствуют эффективные схемы реализации больших задач и нет элементарного опыта. Хочется надеяться, что со временем ситуация будет исправлена.

Между тем в России есть регионы, где экологическая обстановка остается достаточно сложной. Таков, например, Урал – и, в частности, южная часть Уральского федерального округа, крупнейший промышленный кластер со времен Российской империи и до наших дней.

Регион занимает лидирующие позиции в РФ по выпуску продукции цветной и черной металлургии, в машиностроении и химической промышленности. Очевидной оборотной стороной промышленного лидерства являются экологические проблемы. Непростая ситуация сложилась в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске, Качканаре, Пелыме и ряде других городов, а Нижний Тагил попал в список 12 городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Неудивительно, что уральская общественность чувствительна к вопросам экологии. Тема относится к числу горячих.

Однако же пример Урала весьма примечательный: там умеют смотреть на экологическую проблематику не однобоко, чем, к сожалению, нередко грешат экоактивисты, а в контексте объективных реалий. Да, производство вынужденно наносит вред природе. Да, простой человек, гражданин вправе требовать чистый воздух, воду и светлое небо над головой. Но этот же человек и гражданин понимает, насколько сильно зависит его жизнь, жизнь его семьи и всего региона от эффективного и «бесперебойного» функционирования промышленных предприятий. Рабочие места, выполнение социальных обязательств, стабильность – это то, что обеспечивают региональные производители.

В общем, ситуация на Урале демонстрирует, что картина экологической повестки не может быть черно-белой. Хочется нам или нет, но компромиссы между интересами защиты природы и социально-экономической ситуацией неизбежны.

И здесь на первый план выходят сами промышленники. Понятно, что «как-то шевелиться» по проблемам экологии их обязывает закон. И также понятно, что к этому «как-то» компании вполне могли бы относиться исключительно формально: есть определенный набор требований и норм – оставайся в их рамках, никто не придерется. Однако многие понимают, что формалистский подход не имеет права на существование.

И опять же, Урал здесь демонстрирует интересный опыт. Крупнейшие промышленные предприятия региона тратят значительную часть прибыли на природоохранные мероприятия. Речь идет о сотнях миллионах и даже миллиардах рублей. В частности, согласно данным из открытых источников, металлургическая компания «ВСМПО-Ависма» в 2018 году вложила свыше 500 млн рублей на решение экологических задач. Такие гиганты как «Евраз НТМК» и УГМК-Холдинг ежегодно тратят порядка 1 млрд и 3 млрд соответственно.

Огромные суммы! Безусловно, и их недостаточно (промышленники обещают наращивать вложения), но сам факт стремления бизнеса серьезно и с большими деньгами браться за экологические вопросы вселяет оптимизм.

Примечательно, что активность проявляют и не столь крупные предприятия. Так, производитель пропантов «ФОРЭС» в 2019 году направил на внедрение природосберегающих технологий на своих предприятиях 166,7 млн рублей (для сравнения: «экологические» ассигнования из областного бюджета составили 371 млн рублей). В будущем году, заявляют в компании, темпы финансирования этого направления сохранятся.

Как рассказал исполнительный директор «ФОРЭС» Михаил Ловков, средства были направлены на установку современных фильтров, утилизации отходов и стоков. Например, новые рукавные фильтры в Асбестовском и Сухоложском подразделениях компании позволяют улавливать и возвращать в производство более 99% частиц пыли. Для сбора мусора на заводах компании используют «морские» контейнеры, препятствующие контактам отходов с атмосферой и почвой. Помимо контроля над отходами и выбросами, «ФОРЭС» занимается озеленением в городах, где расположены его предприятия.

«Почему «ФОРЭС» и другие компании Урала вкладываются в экологию? – говорит Михаил Ловков. – Кто-то ответит, что к бизнесу пришло осознание необходимости нести социальную и экологическую ответственность. Это действительно так. Другой скажет, что важно думать об инвестиционной привлекательности региона, что тоже правда. Третий будет говорить об интересах людей – и это совершенно правильная позиция. Я же выскажусь проще: мы – управленцы, директора, владельцы бизнеса – здесь живем. Работаем, растим детей, ездим на природу, дышим этим воздухом. И любим Урал! Нам не всё равно, какой будет его экология».

Слыша такие слова, начинаешь больше верить в успех нацпроекта «Экология». Одно государство его не вытянет, а вот общими усилиями с бизнесом – вполне.