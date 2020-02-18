2020-02-18T15:35:57+03:00
Политика

Путину предложили отменить комиссию при оплате ЖКХ

Президент обсудит с лидерами фракций поправки в Конституцию
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции партии "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергей Неверов во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции партии "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергей Неверов во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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- Мы практически единогласно приняли поправки в первом чтении, внесённые вами в Конституцию, и в первую очередь, направленные на закрепление социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий, - рассказал на встрече с президентом глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. - Работа идет практически во всех фракциях – многие готовят свои поправки.

Он тут же обратился с просьбой организовать на эту тему отдельную встречу с лидерами всех четырех парламентских фракций, чтобы обсудить накопившиеся у них предложения.

- Хорошо, - не стал возражать Путин. - Посмотрю график, и постараемся не откладывать в долгий ящик.

- Нашим гражданам, которые идут оплачивать жилищно-коммунальные платежи, в банках на них начисляется комиссия. И у людей это вызывает возмущение, такая дополнительная нагрузка на обязательные платежи, - предложил отменить комиссию за оплату ЖКХ Неверов. - Конечно, банки этого категорически не хотят, но это было бы справедливо.

- Это такая квазинагрузка, - согласился Путин. - Сформулируйте, конечно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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