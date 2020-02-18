Эксперт: У должников будут чаще отнимать квартиры через суд

В Госдуме собираются ввести гуманную меру — запретить управляющим компаниям отключать услуги ЖКХ должникам. Например, отключили неплательщикам горячую воду, а в семье же есть дети — они-то за что должны страдать? Главный аргумент, впрочем, не столько гуманизм, сколько учет интересов соседей. Например, ставят должнику специальную заглушку, чтобы он не мог пользоваться канализацией — в результате потоп у соседей.

- На практике предупреждение о возможном отключении услуг действует достаточно эффективно — жители тут же идут платить, - сказала «КП» юрист в области ЖКХ Юлия Рублева.

- А если неплательщиков уже этим не запугаешь, то как с них взыскать задолженность — накладывать арест на счета, запрещать выезд за границу?

- У многих, кто не платит, нет счетов, они не собираются за границу. Если такая мера (угроза отключения коммунальных услуг — Ред.) будет отменена, то управляющие компании будут действовать более жестко — через суд отбирать квартиры у неплательщиков, выселять их. Действующее законодательство позволяет применить такую крайнюю меру. Причем, даже в отношении единственного жилья: человеку предоставляют более дешевое жилье, а разница идет на погашение долга. Гуманно ли это — запретить отключать свет, но разрешить отобрать жилье?

Уже сейчас управляющие компании активно работают с коллекторскими агентствами, передают им долги жильцов. Так что считаю, что действующего законодательства в этой сфере достаточно, и предлагаемые изменения не улучшат ситуацию. Многие компании даже при нынешнем законодательстве не соблюдают уведомительный порядок перед отключением услуги — то есть отключают услугу без предупреждения.

- Отключение коммунальной услуги — крайне редкая мера, - сказала «КП» исполнительный директор Гильдии управляющих компаний ЖКХ Вера Москвина. - Все коммунальные сети связаны между собой, и невозможно отключить услугу в одной квартире, чтобы это не захватывало других жильцов, поэтому. Например, вода отключается по всему стояку. Поэтому таких мер не применяют. Единственное, что можно сделать автономно, это поставить заглушку на унитаз — чтобы не спускалась вода. Но и такая мера применяется крайне редко и только в отношении тех, у кого деньги есть, но они все равно не платят.