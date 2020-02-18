По секрету интернету

В интернете можно найти сообщества, где желающие вспоминают различные необычные случаи из жизни. Рассказывают и веселые, и довольно странные вещи.

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«Собралась на операцию, сдаю кровь. За день сдала 7 анализов. После последнего уже сил не оставалось. Сижу вся в пластырях, ватках, воняю спиртом. Думаю, ну все, кровавые истязания окончились. Тут замечаю жирного комара, пристроившегося на моем плече. За последней каплей прилетел, тварь».

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«Сварила вишневый компот. Чтобы не хранить его в большой кастрюле, перелила в бутылки из-под вина с широким горлышком. Вскоре к маме приехала в гости тетка, стали они выпивать. Смотрю - пьяные очень сидят.

Говорят, мол, на, попробуй вино вишневое, очень вкусное, мы уже третью бутылку начинаем, пьянит оно уж очень сильно! Смотрела я на свой компот и думала: вот что значит самовнушение...»

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«Часто хожу пешком. Все это время мечтаю о программе вроде Яндекс. Пробки, но только Яндекс.Дороги, чтобы знать, где дорога грязная, с лужами и ямами, а где ровный и сухой асфальт».

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«До пятого класса жила в деревне. В одном магазине пекли очень вкусные пирожные. Нигде таких больше не было! Потом переехала в город неподалеку и через несколько лет стала встречаться с моим нынешнем молодым человеком. Оказалось, что у него бабушка работает кондитером в той самой деревне в том самом магазине, и эти пирожные она придумала сама. Мои самые любимые пирожные детства печет бабушка моего возлюбленного! Этот прекрасный тесный мир!»