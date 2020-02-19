Как получить доход в два раза выше, чем в банке

Проценты по вкладам в банках снижаются вместе с ключевой ставкой ЦБ. В среднем доход, который предлагают банки, составляет 5 - 5,5% годовых. Как можно разместить сбережения с большей прибылью? Об этом в эфире радио «КП» мы поговорили с Максимом Савиновым, председателем правления КПК «Столичная сберегательная компания».

ДОХОД - ДО 10,8% ГОДОВЫХ

- Максим, что такое кредитный потребительский кооператив? В моем представлении это такие мини-банки...

- Не совсем. КПК - это сообщество людей, которые перераспределяют свободные деньги. Мы работаем только с пайщиками. Ими могут стать жители Москвы и Московской области.

- Какие условия для размещения сбережений?

- У нас есть три программы («Копилка», «Рантье» и «Максимальный доход»). Проценты зависят от срока и суммы. Если положить деньги на три месяца, доход составит 5% годовых, а если на 14 месяцев – максимальный доход 10,8%. Также, предусмотрены специальные условия для пенсионеров. Максимальный срок - 60 месяцев.

- Это в полтора-два раза выше, чем условия по вкладам в банках. За счет чего?

- Чтобы обеспечить такой доход для пайщиков, мы выдаем займы физическим лицам. Например, под залог квартиры. Ставка - 17% годовых. Две трети портфеля составляют займы юр. лицам. В основном малый и средний бизнес. Как правило, строительная отрасль. Компании, которые работают на подряде у крупных застройщиков. Именно за счет этих займов мы можем предлагать нашим пайщикам ставки выше, чем в банках.

ЗАЙМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- На что они берут деньги?

- Например, займ на участие в тендере. Компаниям нужна определенная сумма на счете, чтобы подать заявку. Далеко не все могут вытащить ее из оборотных средств. Мы зарабатываем на комиссии за выдачу (от 2% от суммы) и на процентах по займу – 26-28% годовых. Средний срок до объявления победителя в тендере - 20 - 30 дней. После этого деньги возвращаются с процентами.

- А вдруг не вернут?

- Это невозможно. Деньги поступают не напрямую на счет заемщика, а на специальный счет, который используется для тендера. То есть деньги защищены, их невозможно вывести. Когда результаты тендера объявлены, средства возвращаются к нам. И не важно, победила компания или нет.

- На чем еще зарабатываете?

- Если компания выиграла тендер на строительство дома, она должна получить банковскую гарантию на обеспечение контракта. И это опять деньги. Тогда они снова обращаются к нам, мы выдаем займ на три месяца. Начинают работать, копать котлован, предоставляют государственному заказчику акт выполненных работ. После этого город перечисляет строителям аванс, и компания возвращает нам деньги. У нас средний срок кредита - 80 - 90 дней. Это большой плюс для пайщиков - все деньги видны и их можно быстро вернуть.

СТРАХОВКА И КОНТРОЛЬ ЦБ

- А держите ли какой-то резерв?

- Да, обязательно. Это требование ЦБ. Если мы привлекли миллион рублей, 110 тысяч (11%) обязаны отчислить в резервы.

- Система страхования сбережений есть?

- Да, личные сбережения пайщиков застрахованы на 547 млн рублей. А с 1 марта 2020 года – на 900 млн рублей. Страховщик - Межрегиональное общество взаимного страхования.

- Вас контролирует Центробанк?

- Так как наш КПК является одним из крупнейших участников микрофинансового рынка мы находимся под надзором Департамента микрофинансового рынка ЦБ. Это дополнительная гарантия пайщикам. Если у ЦБ нет к нам вопросов, значит мы работаем хорошо.