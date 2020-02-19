2020-02-18T17:54:48+03:00
Экономика

Как получить доход в два раза выше, чем в банке

Можно ли доверять кредитным потребительским кооперативам
Антон КУБЫШКИН
Поделиться:
Председатель правления КПК "Столичная сберегательная компания" Максим Савинов.Председатель правления КПК "Столичная сберегательная компания" Максим Савинов.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Проценты по вкладам в банках снижаются вместе с ключевой ставкой ЦБ. В среднем доход, который предлагают банки, составляет 5 - 5,5% годовых. Как можно разместить сбережения с большей прибылью? Об этом в эфире радио «КП» мы поговорили с Максимом Савиновым, председателем правления КПК «Столичная сберегательная компания».

ДОХОД - ДО 10,8% ГОДОВЫХ

- Максим, что такое кредитный потребительский кооператив? В моем представлении это такие мини-банки...

- Не совсем. КПК - это сообщество людей, которые перераспределяют свободные деньги. Мы работаем только с пайщиками. Ими могут стать жители Москвы и Московской области.

- Какие условия для размещения сбережений?

- У нас есть три программы («Копилка», «Рантье» и «Максимальный доход»). Проценты зависят от срока и суммы. Если положить деньги на три месяца, доход составит 5% годовых, а если на 14 месяцев – максимальный доход 10,8%. Также, предусмотрены специальные условия для пенсионеров. Максимальный срок - 60 месяцев.

- Это в полтора-два раза выше, чем условия по вкладам в банках. За счет чего?

- Чтобы обеспечить такой доход для пайщиков, мы выдаем займы физическим лицам. Например, под залог квартиры. Ставка - 17% годовых. Две трети портфеля составляют займы юр. лицам. В основном малый и средний бизнес. Как правило, строительная отрасль. Компании, которые работают на подряде у крупных застройщиков. Именно за счет этих займов мы можем предлагать нашим пайщикам ставки выше, чем в банках.

ЗАЙМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- На что они берут деньги?

- Например, займ на участие в тендере. Компаниям нужна определенная сумма на счете, чтобы подать заявку. Далеко не все могут вытащить ее из оборотных средств. Мы зарабатываем на комиссии за выдачу (от 2% от суммы) и на процентах по займу – 26-28% годовых. Средний срок до объявления победителя в тендере - 20 - 30 дней. После этого деньги возвращаются с процентами.

- А вдруг не вернут?

- Это невозможно. Деньги поступают не напрямую на счет заемщика, а на специальный счет, который используется для тендера. То есть деньги защищены, их невозможно вывести. Когда результаты тендера объявлены, средства возвращаются к нам. И не важно, победила компания или нет.

- На чем еще зарабатываете?

- Если компания выиграла тендер на строительство дома, она должна получить банковскую гарантию на обеспечение контракта. И это опять деньги. Тогда они снова обращаются к нам, мы выдаем займ на три месяца. Начинают работать, копать котлован, предоставляют государственному заказчику акт выполненных работ. После этого город перечисляет строителям аванс, и компания возвращает нам деньги. У нас средний срок кредита - 80 - 90 дней. Это большой плюс для пайщиков - все деньги видны и их можно быстро вернуть.

СТРАХОВКА И КОНТРОЛЬ ЦБ

- А держите ли какой-то резерв?

- Да, обязательно. Это требование ЦБ. Если мы привлекли миллион рублей, 110 тысяч (11%) обязаны отчислить в резервы.

- Система страхования сбережений есть?

- Да, личные сбережения пайщиков застрахованы на 547 млн рублей. А с 1 марта 2020 года – на 900 млн рублей. Страховщик - Межрегиональное общество взаимного страхования.

- Вас контролирует Центробанк?

- Так как наш КПК является одним из крупнейших участников микрофинансового рынка мы находимся под надзором Департамента микрофинансового рынка ЦБ. Это дополнительная гарантия пайщикам. Если у ЦБ нет к нам вопросов, значит мы работаем хорошо.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Русские фермеры: Введете маркировку на молочную продукцию – отправим коров под нож!
В России собираются вводить обязательную маркировку молочной продукции. На каждой упаковке появится специальный код. Однако это нововведение грозит обернуться грандиозным фермерским бунтом
Олег Дерипаска заставил США рассекретить основания санкций
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) по распоряжению суда представило список ранее «совершенно секретных» оснований для включения российского промышленника Олега Дерипаски в санкционный список
Может ли Россия прожить без китайских товаров
В гостях на Радио «Комсомольская правда» - экономист и публицист, а в прошлом зампред Счетной палаты РФ Юрий Болдырев. Вместе с журналистом «КП» Алексеем Ивановым он обсудил, насколько Россия стала зависеть от импорта дешевых азиатских товаров
Новости 24
Подозреваемый в уничтожении детдома в Ейске просит не депортировать его из Канады в Россию
Россия резко сократила вложения в ценные бумаги США
Россия временно закрыла въезд для граждан Китая
Россия запросила провести срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
В Японии с охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин
В мире началось скрытое повышение цен на смартфоны из Китая из-за коронавируса
"Это разрушало мою жизнь": Билли Айлиш рассказала, почему она перестала читать комментарии в Сети
Минобороны РФ обвинило США в использовании оружия против мирных граждан в Сирии
"Атлантика дирижирует погодой": Вильфанд объяснил причины аномально теплой зимы
Комиссия ООН отложила экстренное заседание из-за невыдачи визы США российскому делегату
"Нет никаких сомнений": Отец Ассанжа предрек ему смерть в тюрьме в случае экстрадиции в Штаты
Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 1921 человека
Российские мужчины потеснили ирландцев и поляков в топ самых некрасивых