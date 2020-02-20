Почему диеты не работают?

Кто-то быстро добивается цели, а кто-то вынужден придерживаться строгого плана питания всю жизнь для скромных промежуточных результатов. Если вы хоть раз пытались похудеть, наверняка это был очень непродолжительный и ограниченный по калориям план питания. Диета не принесла удовлетворения, а вес очень быстро вернулся к исходным значениям. На самом деле, вы совсем не одиноки. Есть некоторые диеты, которые просто не работают или приводят к более быстрому увеличению веса после их завершения. Только единицы удерживают вес после скудного ограниченного питания, а остальные вынуждены в надежде потерять вес навсегда повторять все снова и снова. Этому есть рациональное объяснение, которое получило симпатичное название – «эффект йо-йо».

Эффект «йо-йо» - катастрофа для обмена веществ

Подобно детской игрушке или качелям, вес убывает во время диеты, а затем возвращается. Такой план питания увеличивает процентное содержание жира в организме, замедляет обмен веществ и даже увеличивает риск возникновения опасных для жизни заболеваний.

Если ваше тело переходит в режим голодания, например, вы потребляете только половину необходимого вашему организму количества пищи, оно старается израсходовать как можно меньше энергии. И это настоящий саботаж для всех ваших усилий по снижению веса! Замедляется сжигание калорий - полная противоположность тому, что вы задумали – похудеть. Первое время вы действительно скинете пару килограммов – за счет воды и быстро мобилизуемых энергетических запасов печени. Затем в условиях дефицита калорий в ход идут мышцы. Это наша многовековая, заложенная эволюцией особенность. Далекие времена пира и голода, – когда не было уверенности в удачной охоте, заложили определенные правила в нашу физиологию. Для выживания сдвиги в обмене веществ происходят в первую очередь в пользу накопления жиров, что является преимуществом для выживания при циклических изменениях веса. Когда тело начинает восстанавливаться после окончания диеты, оно часто превышает свои прежние заданные значения, чтобы гарантировать, что вся мышечная масса тела восстановится.

Чувство голода вызывает сильную тягу к тем самым продуктам, которых вы пытаетесь избежать. Замедление метаболизма в сочетании с повышенным аппетитом, которое часто сопровождает строгие диеты, также способствует большему увеличению веса, чем первоначально потеряно, и затрудняет потерю веса каждый раз, когда начинается новая диета. Более того, когда организм не получает питательных веществ и теряет мышечную массу, это в итоге приводит к привычке есть с запасом, переедать. Переедание может не только способствовать быстрому восстановлению веса, но и часто вызывает чувство стыда и увеличивает вероятность попробовать другую диету, потому что человек чувствует, что он «снова потерпел неудачу».

Итак, теперь вы знаете, почему диеты не работают. Есть же те счастливчики, которым удалось похудеть раз и навсегда?

Не сдавайтесь!

Даже если вы пытаетесь сбросить вес и попали в эти качели обмена веществ, еще не все потеряно. Ученые доказали, что «эффект йо-йо» не вечен. Мы стареем, меняется физическая активность, пищевые привычки и обмен веществ. В первую очередь измените свое мышление: пища не должна быть под запретом. Чувство голода - самый большой враг в борьбе с лишним весом. Сосредоточьтесь на том, что вы можете наслаждаться действительно небольшой порцией овощей, нежирных белков, ненасыщенных жиров и цельных злаков при каждом приеме пищи. Это изменение образа жизни помогает вашему организму и обмену веществ встать на новую точку отсчета. Плавно выйти из замкнутого круга поможет эндокринолог, назначив специальную лекарственную поддержку.

Так, например, препарат Голдлайн Плюс, как и другие препараты с действующим веществом сибутрамин, подавляет аппетит, снижает привлекательность пищи и при этом повышает основной обмен организма. Объемы принятой пищи уменьшаются вместе с талией, а приступы обжорства постепенно исчезают. Курс приема препарата формирует правильные пищевые привычки, которые не только способствуют снижению веса, но и сохраняют результат в дальнейшем.

Другая группа препаратов – блокируют всасывание жира, например, Листата, Орлистат, и тоже используются для снижения веса.

Если вы слишком ограничивали потребление калорий и не уделяли времени физическому развитию, в первую очередь пострадала мышечная масса. Тем не менее, вы можете увеличить уровень своей активности и количество упражнений и это поможет вам нарастить мышцы.

Вы должны подумать о вещах, которые заставляют вас набирать вес. Если это стресс, первое, что вы должны сделать, это научиться распознавать и справляться с ним. Хронический стресс разрушает гормоны, которые регулируют все от аппетита до накопления жира. Вы должны уделять больше времени расслаблению и упражнениям, например, попробовать йогу.

В жизни достаточно взлетов и падений без гонки за килограммами. Разорвать порочный круг диет - означает найти план, который работает для вас - не только на несколько дней или несколько недель, но на всю жизнь. Если вам нужно немного больше времени, чтобы похудеть, ну и что? В выигрыше тот, кто удерживает вес!