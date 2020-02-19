В Ленобласти 70 школ подключат к высокоскоростному Интернету

Кажется, дневники и проверка тетрадей скоро совсем уйдут в прошлое. Все задания можно будет проверить в режиме онлайн и здесь же поставить оценку. В сети же будут размещены все учебные пособия.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти, в этом году школьники и педагоги из 12 районов получат не только выход в Интернет, но и скоростной защищенный доступ к цифровым электронным комплексам учебных материалов и образовательным ресурсам для онлайн-поддержки профильного обучения. Это позволит сделать учебный процесс технологичным, максимально доступным для всех учащихся и педагогов.

При работе с государственными и информационными системами в школах будет обеспечена защита передачи данных. А те сайты, которые могут быть опасны для детей, будут полностью блокированы.

Организация узлов доступа в Сеть будет вестись до конца мая, а завершится этап высокоскоростного подключения к сети социально значимых объектов в конце сентября.

Напомним, что в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» к высокоскоростным линиям связи были подключены 111 социально значимых объектов Ленинградской области. В этом году Интернет появится еще в 136 учреждениях, в том числе в 70 школах.