Сбитого на авто леопарда доставили в Московский зоопарк: Хотим дать ему шанс на возвращение в дикую природу

Молодого леопарда Эльбруса сбила машина почти год назад, животное нашли у границ национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Зверь был в критическом состоянии, попал в реабилитационный центр «Тигр». Угроза для жизни миновала, но у Эльбруса развилась хромота и появилась опухоль на спине. Спасать леопарда решили всей страной. Чтобы дать леопарду шанс на возвращение в дикую природу, его отправили на лечение в Москву.

- Хищника доставили специальным рейсом из Владивостока. Перелет был около 16 часов. Теперь леопард будет находиться 30 дней на карантине, пройдет адаптацию, а потом мы возьмем все анализы и продолжим лечение, - говорит Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

У леопарда целый набор болезней: хромота, вызванная атрофией мышц задней левой ноги, на спине леопарда появилось доброкачественное новообразование (из-за травмы лопатки). Задача московских специалистов удалить опухоль и постараться восстановить задние конечности.

- Возможно, будем делать протез для левой задней лапы, - не исключает Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Болезни ограничивают свободу передвижения животного. Это достаточно серьезные проблемы организма, из-за которых Эльбрус пока что не может вернуться в естественную среду обитания. Но уже в ближайшее время начнутся необходимые обследования и лечение под наблюдением ведущих московских ветеринарных врачей.

Эльбруса уже поселили в просторный вольер с несколькими укрытиями в Центре воспроизводства редких видов зоопарка в Подмосковье. Ориентировочно в марте будет проведена операция по удалению опухоли.

- Специалисты Московского зоопарка уже много лет участвуют в сохранении дальневосточного леопарда и создании резервной популяции этой уникальной кошки. В Центре воспроизводства редких видов содержится шесть леопардов, в том числе и леопард Николай, который был также спасен на Дальнем Востоке в 2016 году, - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Только после полного восстановления леопарда, можно будет говорить о его дальнейшей судьбе. Вероятно, что первое время Эльбрус останется жить в подмосковном в Центре воспроизводства редких видов зоопарка.