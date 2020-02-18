Юрий Семин: Мне очень важна поддержка именно сейчас!
Серебряные лани - награда древняя и уважаемая. Вот уже четверть века Федерация спортивных журналистов России отмечает десятку лучших спортсменов страны, лучшего тренера и лучшую команду. Февраль. Достать призы и плакать от счастья...
На этот раз премия собрала всех политических спортивных тяжеловесов страны. Новый министр спорта Олег Матыцин и руководитель Олимпийского комитета Станислав Поздняков сидели рядом, обсуждали какие-то вопросы и проявляли редкую в последние годы для чиновников доброжелательность.
- Олег Васильевич, - заметил Поздняков, - самый часто посещающий это здание министр спорта за последние годы.
Так как вручение призов проходило в в здании ОКР эта фраза - прямой намек на тесные рабочие отношения минспорта и олимпийского комитета. Хорошая новость. Ведь до этого момента наш спорт представал перед мировым сообществом в виде многоглавого чудища, где руководителей много, а спросить не у кого.
Матыцин тоже выступил неформально, призвав журналистов высказывать разные точки зрения. Вроде бы прописная истина. Но раньше нас просили о поддержке и не «лить воду». Тоже хороший знак.
Спортсмены народ занятой, понятно, что собрать всех призеров сложно. Но вот Алена Косторная, миниатюрная чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию пришла. С мамой. Вышла на сцену, ослепила улыбкой, забрала премию, поблагодарила за поддержку.
Что-то во всем этом напоминало школу. Так и Алене-то всего 16 (!) лет.
Прыгунья Анжелика Сидорова - наша надежда на Олимпийских Играх-2020 в Токио взяла обязательство показывать высокие результаты, а чиновники пообещали спортсменам, что побьются за право выступать не только под нейтральным флагом, но и под российским.
Екатерина Гамова получила приз за ребят из пляжного волейбола, а Шамиль Тарпищев за новою суперзвезду мирового тенниса Даниила Медведева.
Много споров в соцсетях вызвало решение федерации признать лучшим тренером года Юрия Семина. Да, 2019 год был не лучшим для знаменитого «Шпалыча». Но все-таки достойным. И члены федерации проголосовали именно так. Харизма Юрия Павловича, безусловно, тоже сделала свое дело.
- Мне очень важна поддержка именно сейчас, - передал со сцены слова Юрия Семина его друг Виктор Баринов. - Юрий Павлович сейчас на сборах. И он очень благодарен, для него это очень важная награда.
В следующем году по решению исполкома федерации во главе с президентом Николаем Долгополовым, результаты голосования будут открытыми, чтобы любой желающий мог узнал кто за кого голосовал.
Все лауреаты «Серебряной лани»-2019:
Владимир Балынец (паралимпийский спорт - пауэрлифтинг);
Анастасия Войнова - Дарья Шмелева (велоспорт);
Артур Далалоян (гимнастика);
Инна Дериглазова (фехтование);
Юлия Ефимова (плавание);
Алена Косторная (фигурное катание);
Вячеслав Красильников - Олег Стояновский (пляжный волейбол);
Даниил Медведев (теннис);
Никита Нагорный (гимнастика);
Анжелика Сидорова (легкая атлетика).
Лучшая команда - сборная России по пляжному футболу.
Лучший тренер - Юрий Семин ("Локомотив" Москва)
ИСТОЧНИК KP.RU