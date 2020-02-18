Юрий Семин: Мне очень важна поддержка именно сейчас!

Серебряные лани - награда древняя и уважаемая. Вот уже четверть века Федерация спортивных журналистов России отмечает десятку лучших спортсменов страны, лучшего тренера и лучшую команду. Февраль. Достать призы и плакать от счастья...

На этот раз премия собрала всех политических спортивных тяжеловесов страны. Новый министр спорта Олег Матыцин и руководитель Олимпийского комитета Станислав Поздняков сидели рядом, обсуждали какие-то вопросы и проявляли редкую в последние годы для чиновников доброжелательность.

- Олег Васильевич, - заметил Поздняков, - самый часто посещающий это здание министр спорта за последние годы.

Так как вручение призов проходило в в здании ОКР эта фраза - прямой намек на тесные рабочие отношения минспорта и олимпийского комитета. Хорошая новость. Ведь до этого момента наш спорт представал перед мировым сообществом в виде многоглавого чудища, где руководителей много, а спросить не у кого.

Матыцин тоже выступил неформально, призвав журналистов высказывать разные точки зрения. Вроде бы прописная истина. Но раньше нас просили о поддержке и не «лить воду». Тоже хороший знак.

Спортсмены народ занятой, понятно, что собрать всех призеров сложно. Но вот Алена Косторная, миниатюрная чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию пришла. С мамой. Вышла на сцену, ослепила улыбкой, забрала премию, поблагодарила за поддержку.

Что-то во всем этом напоминало школу. Так и Алене-то всего 16 (!) лет.

Прыгунья Анжелика Сидорова - наша надежда на Олимпийских Играх-2020 в Токио взяла обязательство показывать высокие результаты, а чиновники пообещали спортсменам, что побьются за право выступать не только под нейтральным флагом, но и под российским.

Екатерина Гамова получила приз за ребят из пляжного волейбола, а Шамиль Тарпищев за новою суперзвезду мирового тенниса Даниила Медведева.

Много споров в соцсетях вызвало решение федерации признать лучшим тренером года Юрия Семина. Да, 2019 год был не лучшим для знаменитого «Шпалыча». Но все-таки достойным. И члены федерации проголосовали именно так. Харизма Юрия Павловича, безусловно, тоже сделала свое дело.

- Мне очень важна поддержка именно сейчас, - передал со сцены слова Юрия Семина его друг Виктор Баринов. - Юрий Павлович сейчас на сборах. И он очень благодарен, для него это очень важная награда.

В следующем году по решению исполкома федерации во главе с президентом Николаем Долгополовым, результаты голосования будут открытыми, чтобы любой желающий мог узнал кто за кого голосовал.

Все лауреаты «Серебряной лани»-2019:

Владимир Балынец (паралимпийский спорт - пауэрлифтинг);

Анастасия Войнова - Дарья Шмелева (велоспорт);

Артур Далалоян (гимнастика);

Инна Дериглазова (фехтование);

Юлия Ефимова (плавание);

Алена Косторная (фигурное катание);

Вячеслав Красильников - Олег Стояновский (пляжный волейбол);

Даниил Медведев (теннис);

Никита Нагорный (гимнастика);

Анжелика Сидорова (легкая атлетика).

Лучшая команда - сборная России по пляжному футболу.

Лучший тренер - Юрий Семин ("Локомотив" Москва)